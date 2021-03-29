Covid aşısı: Türkiye'de aşı sırası kime, ne zaman gelecek; durum sorgulaması nasıl yapılıyor?

Bugünden itibaren 60 yaş üzeri kişiler ile eşleri de randevu alarak aşı yapabiliyor. Risk grubundakilerden morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları ile down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da aşı olabilecek.

Çin şirketi Sinovac'ın ürettiği inaktif CoronaVac aşısını kullanan Türkiye'de, Covid salgınıyla mücadele amacıyla yürütülen aşılama programı kapsamında yapılan birinci ve ikinci doz aşıların sayısı 15 milyona yaklaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid verilerine ilişkin bilgilendirme yaptığı "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, 8 milyon 345 bin 202 kişi birinci doz aşıyı oldu.

İkinci doz aşıyı yaptıran 6 milyon 566 bin 133 kişiyle birlikte, uygulanan toplam aşı sayısı 14 milyon 900 bini aştı.