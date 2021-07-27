  • BIST 1.345,480
  • Altın 494,55
  • Dolar 8,5650
  • Euro 10,0650
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Covid aşısından sonra BioNTech’ten yeni bir aşı geliyor

» »
Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech, Covid-19'a karşı geliştirdikleri mRNA bazlı aşının ardından yeni hedefini belirledi.
Covid aşısından sonra BioNTech’ten yeni bir aşı geliyor

Türeci ve Şahin’in Almanya’da kurduğu ve Pfizer ile Covid-19 aşısı geliştirerek adını duyurduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech yeni hedeflerini ve amaçlarını kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamada, BioNTech’in yeni hastalıklara karşı mRNA bazlı aşılar geliştirmek için kolları sıvadığı belirtildi.

Şirketin CEO’su Uğur Şahin, her yıl dünyada milyonlarca insanı etkileyen sıtmaya karşı bir aşı geliştirme hazırlığı içerisinde olduklarını duyurdu. Şahin, aşının denemelerinin 2022 yılının sonunda başlayacağını da belirtti.

Şahin, “Pandemiye verdiğimiz tepki bilim ve inovasyonun, birlikte ortak bir hedef doğrultusunda çalışınca insanların yaşamlarını nasıl dönüştürebildiğini gözler önüne serdi. İnovasyonumuzu, buna en çok ihtiyacı olanlara getirmek için çalışıyoruz” dedi.

BioNTech’in CEO’su, “Partnerlerimizle birlikte, mRNA bazlı güvenli ve etkili bir sıtma aşısı geliştirerek hastalığı engellemek ve ölüm oranını düşürmek istiyoruz. Amacımız Afrika kıtası ve bu hastalıktan etkilenen diğer bölgeler için kalıcı bir çözüm üretmek” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2019 yılında en az 409.000 insanın ölümüne sebep olan ve 229 milyon kişiye bulaşan sıtma en çok Afrika kıtasını etkiliyor. Afrika’da 5 yaşın altındaki çocuklar en çok etkilenen grup olarak öne çıkıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: Covid-19, zeka düzeyinde kayba neden oluyor26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:46
  • Kara mantar hastalığı nedir, belirtileri neler? Kara mantar bulaşıcı mı?26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:25
  • Biontech 2. doz ne zaman olmalı? Uzmanlardan Biontech aşısı ikinci doz uyarısı…26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:21
  • Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna Aşısına 12-17 Yaş Grubu İçin Onay25 Temmuz 2021 Pazar 20:00
  • Virolog Semih Tareen Aşılar ve Covıd Varyantları Hakkındaki Soruları Yanıtladı25 Temmuz 2021 Pazar 17:00
  • Aşı karşıtı 34 yaşındaki ABD'li koronavirüsten öldü25 Temmuz 2021 Pazar 16:43
  • Pfizer-BioNTech Aşısının Delta Varyantına Karşı Yeni Etkinlik Oranı Açıklandı25 Temmuz 2021 Pazar 15:00
  • Araştırma: İki BioNTech Aşısı Arasında 8 Haftalık Ara, İdeal Koruma Sağlıyor25 Temmuz 2021 Pazar 14:00
  • Üçüncü doz BioNTech'e kimin ihtiyacı var?25 Temmuz 2021 Pazar 12:04
  • Avrupa'da aşı zorunluluğuna ve kısıtlamalara karşı çıkanlar sokağa çıktı; polis müdahale etti25 Temmuz 2021 Pazar 10:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti