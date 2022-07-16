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Covid belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar

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İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) son dönemde artan corona virüs vakaları sonrasında vakalarda görülen semptomları güncelledi.
Covid belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar

 İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı.

17 bin 500 kişiden gelen verilerle hazırlanan yeni semptomlarda ilk sırada boğaz ağrısı yer alırken, daha önce ilk sıralarda yer alan yüksek ateş, koku ve tat kaybı görülme sıklığının azaldığı belirtildi.

En sık görülen corona virüs belirtileri:

KOKU KAYBI - YÜZDE 10

KULAK AĞRISI- YÜZDE 11

NEFES DARLIĞI - YÜZDE 11

TERLEME VEYA TİTREME - YÜZDE 12

ATEŞ - YÜZDE 13

GÖĞÜS AĞRISI - YÜZDE 13

KOKU HİSSİ DEĞİŞİMİ - YÜZDE 13

GÖZ AĞRISI - YÜZDE 14

LENF BEZLERİNİN ŞİŞMESİ - YÜZDE 15

BAŞ DÖNMESİ - YÜZDE 18

KAS AĞRISI - YÜZDE 25

YORGUNLUK - YÜZDE 27

HAPŞIRMA - YÜZDE 32

SES KISILMASI - YÜZDE 35

BALGAMLI ÖKSÜRÜK - YÜZDE 37

BURUN AKINTISI - YÜZDE 40

KURU ÖKSÜRÜK - YÜZDE 40

BURUN TIKANIKLIĞI - YÜZDE 40

BAŞ AĞRISI - YÜZDE 49

BOĞAZ AĞRISI - YÜZDE 58 

 
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