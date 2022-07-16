Covid belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı.
17 bin 500 kişiden gelen verilerle hazırlanan yeni semptomlarda ilk sırada boğaz ağrısı yer alırken, daha önce ilk sıralarda yer alan yüksek ateş, koku ve tat kaybı görülme sıklığının azaldığı belirtildi.
En sık görülen corona virüs belirtileri:
KOKU KAYBI - YÜZDE 10
KULAK AĞRISI- YÜZDE 11
NEFES DARLIĞI - YÜZDE 11
TERLEME VEYA TİTREME - YÜZDE 12
ATEŞ - YÜZDE 13
GÖĞÜS AĞRISI - YÜZDE 13
KOKU HİSSİ DEĞİŞİMİ - YÜZDE 13
GÖZ AĞRISI - YÜZDE 14
LENF BEZLERİNİN ŞİŞMESİ - YÜZDE 15
BAŞ DÖNMESİ - YÜZDE 18
KAS AĞRISI - YÜZDE 25
YORGUNLUK - YÜZDE 27
HAPŞIRMA - YÜZDE 32
SES KISILMASI - YÜZDE 35
BALGAMLI ÖKSÜRÜK - YÜZDE 37
BURUN AKINTISI - YÜZDE 40
KURU ÖKSÜRÜK - YÜZDE 40
BURUN TIKANIKLIĞI - YÜZDE 40
BAŞ AĞRISI - YÜZDE 49
BOĞAZ AĞRISI - YÜZDE 58
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