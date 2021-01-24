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Covid desteği: 20 dolar hesap ödedi, 1400 dolar bahşiş bıraktı

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ABD’nin Colorado eyaletindeki bir cafeye giden müşteri 1400 dolar (10 bin 380 lira) bahşiş bıraktı.
Covid desteği: 20 dolar hesap ödedi, 1400 dolar bahşiş bıraktı

Estes Park’taki ‘Notchtop Bakery & Cafe’ye giden ‘David’ adlı müşterinin hesabı 20 dolardı (148.3 lira). Hesabı öderken 1400 dolar bahşiş bırakan müşteri adisyonun üzerine yedi çalışanın her birine 200 dolar (1482.92 lira) düştüğünü de eklemeyi ihmal etmedi. Ayrıca, salgın sürecinde destek vermek istediğini ifade etti.

İşletmenin sahibi, cafenin Facebook sayfasında bahşişin bırakıldığını gösteren adisyonunu ve çalışanların fotoğrafını paylaşarak müşteriye teşekkür etti: “David bonkör hediyen için teşekkür ederiz. Hediyen çok insanın hayatına dokundu.”

 

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