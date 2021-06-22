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Covid: Dünya Sağlık Örgütü, yoksul ülkelere dağıtılan aşıların tükendiğini duyurdu

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yoksul ülkelere aşı yardımında bulunmak için kurulan Covax programının, faaliyetlerine devam edebilmesi için yeterli miktarda Covid-19 aşısına sahip olmadığını duyurdu.
Covid: Dünya Sağlık Örgütü, yoksul ülkelere dağıtılan aşıların tükendiğini duyurdu

WHO'nun kıdemli danışmanı Dr. Bruce Aylward, Covax programı kapsamında 131 ülkeye 90 milyon doz aşı dağıtıldığını belirtti, ancak bu miktarın hala dünya nüfusunu korumaya yetecek miktarda olmadığını sözlerine ekledi.

Afrika'da bazı ülkelerde salgında yaşanan üçüncü dalgayla birlikte aşılama sıkıntıları doğdu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Pazartesi günü yaptığı açıklamada zengin ülkelere yönelik "aşı istifçiliğine son verin" çağrısı yaptı.

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