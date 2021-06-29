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Covid geçirenler 6 aydan önce aşı olabilecek mi?

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Hastalığı geçirenleri aşılayalım konusu yavaş yavaş gündeme geliyor ama 6 aydan önce aşı yapmanın bilimsel olarak bir gerekliliği yok.
Covid geçirenler 6 aydan önce aşı olabilecek mi?

"BİLİMSEL OLARAK GEREKLİ DEĞİL"

Belirlenen grupların ve son olarak da 18 yaş üstü vatandaşın aşılanmasıyla beraber, koronavirüse yakalandığı için Covid-19 aşısını 6 ay beklemek zorunda kalan kişiler daha kısa bir süre içinde aşı olabilir mi sorusu gündeme geldi.

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Habertürk'e yaptığı açıklamada, koronavirüs geçiren kişilerin 6 aydan önce aşılanmasının bilimsel olarak gerekli olmadığını söyledi.

"6 AY BİLE KESİN DEĞİL"

Prof. Dr. Ünal, "Tıbbi olarak buna gerek yok. 6 ay bile kesin değil. 6 aydan daha fazla koruma ihtimali çok yüksek. Hastalığı geçirenleri aşılayalım konusu yavaş yavaş gündeme geliyor ama 6 aydan önce aşı yapmanın bilimsel olarak bir gerekliliği yok. 6 aydan sonra yapılıp yapılmayacağı da hala konuşuluyor" açıklamasında bulundu.

COVID-19 GEÇİREN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 1 AY SONRA AŞI UYGULANABİLİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda ise bu soruya şu yanıt veriliyor: "Covid-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam ediyor. Covid-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; Covid-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir."

AŞI UYGULANAN GRUP SIRALAMASI

Sağlık Bakanlığı'na göre, aşılamada sıra; hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek yapıldı.

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