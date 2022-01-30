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Covid Geçirenler Dikkat: Bilinmeyen Bir Etkisi Ortaya Çıktı

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Avustralya'da Charlotte Mortlock isimli bir kadın, corona virüsü geçirdikten sonra kalp atışlarının hızlandığını ve "sürekli çarpıntısı varmış gibi hissettiğini" açıkladı.
Covid Geçirenler Dikkat: Bilinmeyen Bir Etkisi Ortaya Çıktı

Avustralya’da yaşayan Charlotte Mortlock isimli bir kadın, corona virüsüne yakalandıktan bir süre sonra ortaya çıkan ve haftalardır süren bilinmeyen bir semptomu ortaya çıkardı.

Charlotte Mortlock, virüse yakalandıktan sonra alışılmadık derecede yüksek bir kalp atış hızına sahip olduğunu duyurdu. Eski gazeteci Mortlock, uzun süredir yorgunluk yaşadığını belirtirken, endişe ve anksiyetesinin de bu süreçte arttığını vurguladı. Genç kadın en çok nabzının hızlı atmasından şikayetçi olduğunu belirtirken, uyurken bile nabzının normal seviyeye gelmediğini açıkladı.

Charlotte Mortlock revealed the bizarre symptom she still had three weeks after testing positive for Covid

1 AYDAN UZUN SÜREDİR BENZER SORUNLARI YAŞAYANLAR VAR

Charlotte Twitter hesabında, “3,5 hafta önce corona virüse yakalandığımdan beri kalp atışım her zamankinden daha yüksek. Uzun bir süredir hiç dinlenmiş hissetmiyorum. Okuyorum. Meditasyon yapıyorum. Egzersiz yapıyorum. Uyuyorum. Kahveyi bile bıraktım! Bunun geçmesine daha ne kadar var? ” yazdı.

Genç kadının yaşadıklarını duyurmasının ardından çok kişi benzer sorunla karşılaştığını ve kalp atış hızlarının oldukça yükseldiğini yazdı. Bazı kullanıcılar sürekli ‘çarpıntıları’ var gibi hissettiklerini öne sürdü.

Bir hasta şöyle yazdı: “Aynı Charlotte’ın isyan ettiği sorundan şikayetçiyim. “Ben de yaklaşık dört hafta önce Covid’e yakalandım ve o zamandan beri yüksek bir kalp atış hızım ve çarpıntım var.

Charlotte's heart rate stays high even when she's sleeping

Covid hastalarının enfeksiyondan sonra daha yüksek bir kalp atış hızı yaşadığı bilinmektedir.
Ancak İngiliz Kalp Vakfı, Avustralya merkezli news.com’a verdiği demeçte, “bu oldukça nadir görülen ve muhtemelen kalbe zarar vermekten ziyade bir bağışıklık tepkisi” olduğunu dile getirdi.

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