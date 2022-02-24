  • BIST 1.851,38
  • Altın 850.395
  • Dolar 14.0287
  • Euro 15.743
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Covid geçirenlerde psikolojik sorun riski çok daha yüksek

» »
Covid geçirenlerde psikolojik sorun riski çok daha yüksek
Covid geçirenlerde psikolojik sorun riski çok daha yüksek

Araştırmacılar en az bir ay önce Covid-19 atlatan 154 bin hastayla, hastalığı geçirmemiş 5,6 milyon kişiyi karşılaştırdı.

 

 

Buna göre bir yıllık süre zarfında Covid-19 atlatanlarda yüzde 35 daha fazla anksiyete bozukluğu, yüzde 39 daha fazla depresif bozukluk, yüzde 55 daha fazla antidepresan kullanımına başlama, yüzde 34 daha fazla opiyat kullanımı riski görüldü.

Ayrıca nörobilişsel bozukluk gelişmesi risklerinin yüzde 80, uyku bozukluğu teşhisi konma riskinin yüzde 41 daha fazla olduğu ortaya açıktı.

Söz konsu sağlık sorunları riskinin hastanede tedavi görmeyenlerde dahi arttığı, ancak riskin hastanede tedavi gören Covid-19 hastaları için en yüksek seviyede olduğu belirtildi.

BMJ dergisinde yayınlanan araştırmanın baş yazarı ABD’deki St. Louis Washington Üniversitesi’nden Ziyad Al-Aly “Bu şikayetlerden biri ya da birkaçını yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Yardım alın. Bu tür sorunların adının konması ve erken tedavi edilmesi her zaman iyidir” dedi.

Al-Aly ayrıca hükümetlere ve yetkililere çok daha büyük bir krize dönüşmeden önce bu soruna eğilmeleri uyarısında bulundu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu kevgiri kullanmayin23 Şubat 2022 Çarşamba 18:05
  • Pilli, bir ay içerisinde bu sorunun da çözüleceğini açıkladı23 Şubat 2022 Çarşamba 15:47
  • Pilli: 2022 Yılı sağlıkta sorunlara çözüm yılı olacak23 Şubat 2022 Çarşamba 15:16
  • Bilim insanları, ölen bir insanın beyin aktivitelerini ilk kez görüntüledi23 Şubat 2022 Çarşamba 13:59
  • Ölen bir insanın beyni neler yapıyor?23 Şubat 2022 Çarşamba 13:33
  • Gebelik döneminde yapılacak doğru egzersizler doğumu kolaylaştırıyor22 Şubat 2022 Salı 17:19
  • Diyabet Hastalarının Tüketmesi Gereken 5 Sebze20 Şubat 2022 Pazar 23:30
  • Karbonat ve Limon Diş Sağlığını Tehdit Ediyor!20 Şubat 2022 Pazar 22:15
  • Bill Gates'ten Uyarı!20 Şubat 2022 Pazar 20:30
  • Bill Gates'ten Flaş Uyarı... Sıradaki Tehdidi Açıkladı20 Şubat 2022 Pazar 19:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti