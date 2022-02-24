Covid geçirenlerde psikolojik sorun riski çok daha yüksek

Araştırmacılar en az bir ay önce Covid-19 atlatan 154 bin hastayla, hastalığı geçirmemiş 5,6 milyon kişiyi karşılaştırdı.

Buna göre bir yıllık süre zarfında Covid-19 atlatanlarda yüzde 35 daha fazla anksiyete bozukluğu, yüzde 39 daha fazla depresif bozukluk, yüzde 55 daha fazla antidepresan kullanımına başlama, yüzde 34 daha fazla opiyat kullanımı riski görüldü.

Ayrıca nörobilişsel bozukluk gelişmesi risklerinin yüzde 80, uyku bozukluğu teşhisi konma riskinin yüzde 41 daha fazla olduğu ortaya açıktı.

Söz konsu sağlık sorunları riskinin hastanede tedavi görmeyenlerde dahi arttığı, ancak riskin hastanede tedavi gören Covid-19 hastaları için en yüksek seviyede olduğu belirtildi.

BMJ dergisinde yayınlanan araştırmanın baş yazarı ABD’deki St. Louis Washington Üniversitesi’nden Ziyad Al-Aly “Bu şikayetlerden biri ya da birkaçını yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Yardım alın. Bu tür sorunların adının konması ve erken tedavi edilmesi her zaman iyidir” dedi.

Al-Aly ayrıca hükümetlere ve yetkililere çok daha büyük bir krize dönüşmeden önce bu soruna eğilmeleri uyarısında bulundu.