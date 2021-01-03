Covid Hastane'de! Yoğun Bakımdan sonra Acil Servis'te Covid vakaları!

Dün gece rahatsızlanarak acil servise başvuran iki kişinin yapılan testlerinin ardından Covid-19 vakası oldukları ortaya çıktı.

Hastaları muayene eden doktor ve hemşire karantinaya alındı.

NE OLMUŞTU?

Yoğun bakım hastası pozitif…

Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ’nda Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün yoğun bakım servisinde bir hasta Covid-19 pozitif olmuş ve bunun üzerine yoğun bakım bölümünde yeni tedbirler alınmıştı. Alınan tedbirlerle olası bulaşın önünü kesmek için yoğun bakım ikiye bölünmüş ve hastalar 5-5 ayrılmış idi, bu tedbire rağmen yoğun bakımda tedavi gören bir hastanın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın Hastanede yeni tedbirler alması gündemde.