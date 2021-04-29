Covid: Hindistan’da ölülerin yakılması ara verilmeden devam ediyor
Hindistan'da son yedi günde dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla Covid vakası görüldü.
Oksijen kaynakları azalırken ve hastaneler üzerindeki baskı giderek artarken, birçok kişi hastane yataklarının boşalmasını beklerken hayatını kaybediyor.
Hindistan'dan son günlerde ürkütücü görüntüler geliyor. İkinci koronavirüs dalgasında toplam can kaybının 200 binin üzerine çıkması ülkede yaşanan krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.
29 Nisan 2021 Perşembe 16:41
1 / 16