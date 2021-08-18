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Covid İle Mücadelede En İyi Ürün Nazal Sprey

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Covid İle Mücadelede En İyi Ürün Nazal Sprey
Covid İle Mücadelede En İyi Ürün Nazal Sprey

Prag’da düzenlenen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nde “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülünü COVID-19 önleyici nazal sprey aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin geliştirilmesinde proje ortağı olduğu COVID-19 önleyici nazal sprey, Prag'da düzenlenen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi'nde "COVID ile Mücadelede En İyi Ürün" ödülü aldı. Alınan ödülle, Yakın Doğu Üniversitesi, Perugia Üniversitesi, Avrupa Biyoteknoloji Derneği (EBTNA) ve İtalyan MAGI Group ortaklığında geliştirilen koruyucu spreyin başarısı, Avrupa Biyoteknoloji Kongresi tarafından da tescillenmiş oldu. İtalyan MAGI Grup Direktörü Dr. Matteo Bertelli, "Tüm partnerlerimiz adına böylesi bir projeye imza atmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

SON DERECE MUTLU ETTİ

Ödülü proje ortaklarının adına aldığını ve bundan büyük gurur duyduğunu söyleyen İtalyan MAGI Grup Direktörü Dr. Matteo Bertelli, "Biyoteknolojinin çeşitli önemli disiplinlerine, dünya çapında sağlık ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik uygulamalarına odaklanan böylesi bir kongrede, partnerimiz Yakın Doğu Üniversitesi ve diğer partnerlerimiz ile yürüttüğümüz COVID-19'a karşı koruyucu nazal sprey projesinin ödüle layık görülmesi bizleri son derece mutlu etti" dedi.

BİLİM İNSANLARINA TEŞEKKÜR

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "COVID-19'a karşı başlattığımız koruyucu nazal sprey projesinin uluslararası alanda ödüllendirilmesi, COVID salgını nedeniyle ortaya çıkan problemlere çözümler üretmek misyonuyla yapılan çalışmalarımızın doğruluğunun ve başarısının önemli bir göstergesi. Çözümün parçası ve hatta çözümün kendisi olmak isteyen tüm proje ortaklarımıza ve bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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