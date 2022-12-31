Covid: İngiltere, Çin’den gelenlerden negatif test isteyecek

Pekin'in sıfır Covid politikasını gevşetme kararının ardından vaka sayılarının artmasıyla birlikte, ABD’nin de aralarında olduğu birkaç ülke Çin'den gelen yolculardan negatif test isteyeceğini açıklamıştı.

Çin, 8 Ocak'ta sınırlarını tamamen açacağını söyledi.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, 5 Ocak'tan itibaren Çin'den direkt uçuşlarla seyahat eden kişilerden kalkış öncesi Covid testi yaptırmalarının isteneceğini kaydetti.

8 Ocak'tan itibaren İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, Çin'den gelen yolcuların ülkeye vardıklarında teste tabi tutulmaları programını da başlatacak.

Sağlık Bakanı Steve Barclay, hükümetin "dengeli ve ihtiyatlı bir yaklaşım" izlediğini söyledi ve yetkililerin en son Covid verilerini değerlendirdiği için önlemlerin "geçici" olduğunu ekledi.

Test gerekliliği yalnızca İngiltere’deki havaalanlarına uçan kişiler için geçerli olacak. Hükümet, Çin'den İskoçya, Galler veya Kuzey İrlanda'ya doğrudan uçuş olmamasına rağmen, bu politikanın Birleşik Krallık çapında uygulanmasını sağlamak için diğer yönetimlerle birlikte çalıştığını söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başkanı, bazı ülkelerin yeni kısıtlamalar getirmesinin "anlaşılabilir" olduğunu söyledi.

Ancak Çin dışişleri bakanlığı bu haftanın başlarında, "salgın durumunun" genel olarak "öngörülebilir ve kontrol altında" olduğunu kaydetti.

Çin hükümeti günde yaklaşık 5.000 vaka bildiriyor, ancak uzmanlar bu sayıların büyük ölçüde eksik sayıldığını ve günlük vaka sayısının bir milyona yakın olabileceğini söylüyor.

Çin'deki günlük vaka ve ölümlerin gerçek sayısı bilinmiyor çünkü yetkililer vakaların bildirilmesini zorunlu tutmayı bıraktı.

İngiltere hükümeti, kararının "Çin tarafından paylaşılan sağlık bilgilerinin eksikliğinden" kaynaklandığını söyledi.

İspanya, İsrail ve Güney Kore de Cuma günü Çin'de artan enfeksiyon sayısına yanıt olarak test gereklilikleri getireceklerini duyurdular.

Bazı bilim insanları İngiltere ve ABD'nin yaklaşımını sorguladılar ve insanları ülkeye vardıklarında teste tabi tutmanın daha iyi olduğunu söylediler. İtalya ve İspanya varış sonrası testleri uygulamaya koydu.

Ancak Almanya, Avustralya, Fransa ve Portekiz henüz ek kontroller açıklamayacaklarını duyurdu.

Teste tabi tutmanın etkisine dair endişeler

Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi (JCVI) Başkanı Profesör Andrew Pollard, kısıtlamaların yeni Covid varyantlarının İngiltere'ye ulaşmasını engellemesinin pek olası olmadığını ve böyle bir adımın burada nasıl bir etkisi olacağını bilmenin zor olduğunu söyledi.

Profesör Pollard BBC’ye, "Pandemi sırasında çeşitli ülkelerden seyahat edilmesine yasak getirilmesinin, sonunda virüslerin dünyayı dolaşmasını durdurmadığını gördük” dedi.

Ancak enfeksiyonun yayılmasının virüsün mutasyona uğraması için daha fazla fırsat sağlayabileceğine dair endişeler var.

Yolcuları test etmeyi planlayan ülkeler, politikanın endişe verici yeni varyantları erken tespit etmeye ve vaka artışını önlemeye yardımcı olacağını söylüyor.