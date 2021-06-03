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Covid: İngiltere, Türkiye'yi 10 gün otel karantinası uygulanan 'kırmızı liste'den çıkarmadı

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İngiltere, Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı liste"den çıkarmadı.
Covid: İngiltere, Türkiye'yi 10 gün otel karantinası uygulanan 'kırmızı liste'den çıkarmadı

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

Bu otel konaklamasının 1750 sterlinlik (yaklaşık 20 bin 200 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor.İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada yeşil listeye ise herhangi bir ülkenin eklenmediğini aktardı.

Yeşil listede yer alan Portekiz, vaka sayısının artmasının yanı sıra artan Hindistan varyantı endişesiyle sarı listeye eklendi. Portekiz'den İngiltere'ye seyahat eden herkes 10 gün ev karantinasında kalacak.

Portekiz'in sarı listeye alınmasının ardından İşçi Partisi'nin Gölge İçişleri Bakanı Nick Thomas-Symonds, "Bu çözüm değil. Sarı listenin kendisinden kurtulmamız lazım" diye konuştu.

Portekiz hükümeti ise İngiltere'nin kararını "anlamsız" olarak yorumladı. Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke vatandaşlarının ve ülkeye gelen her turistin korunması için her şeyin yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan Afganistan, Bahreyn, Kosta Rika, Mısır, Sudan, Trinidad Tobago ve Sri Lanka da kırmızı listeye eklendi.

Değişiklikler Salı günü 04.00 (BST) itibarıyla geçerli olacak.

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