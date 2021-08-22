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Covid: İngiltere'de antikor testi uygulamasına başlanıyor

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Birleşik Krallık genelinde, pozitif koronavirüs vakalarında antikor düzeylerini izlemek ve ortaya çıkan verileri değerlendirmek için halka ilk kez koronavirüs antikor testleri sunulacak.
Covid: İngiltere'de antikor testi uygulamasına başlanıyor

Hükümet test programı ile insanların koronavirüse yakalandıktan sonra ne kadar doğal korumaya sahip oldukları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor.

Salı gününden itibaren başlayacak programda 18 yaşın üzerindeki herkes PCR testi yaptırırken antikor test programına da kaydolabilecek.

Programda test sonuçları pozitif çıkan yaklaşık 8 bin kişinin evlerine iki adet antikor testi gönderilecek.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, "programa katılmanın hızlı ve kolay olacağını" söyledi.

Parmak üzerinden alınacak örnekle yapılacak testlerden ilkinin, pozitif sonucun ardından mümkün olan en kısa sürede yapılması gerekiyor. Böylelikle vücut bu esnada virüse karşı henüz antikor üretmemiş olacak.

İkinci test ise pozitif test sonucundan 28 gün sonra yapılacak. İkinci testle birlikte vücudun enfeksiyona cevaben ne kadar antikor ürettiği ölçülecek.

Programı yürütecek Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ekipleriyle koordineli çalışacak.

Ajansın CEO'su Dr Jenny Harries, programla birlikte ülkede yürütülen aşılama programının etkisi ve farklı varyantlara karşı bağışıklık tepkileri hakkında "hayati bilgilerin" elde edileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Javid, "antikor test programının, aşı programının üzerine inşa edileceğini" ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, test programıyla birlikte virüse yakalanan ancak antikor üretemeyen insanlar hakkında da bilgi sahibi olunabileceğini bildirdi.

İskoçya Sağlık Bakanı Humza Yousaf da test programının virüsü kontrol altında tutma savaşında önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Antikor testleri daha önce ülkede sınırlı sayıda kullanılmıştı. Ancak ilk kez kitlesel bir programa dahil edildi.

İngiltere'de Cumartesi günü 32 bin 58 yeni koronavirüs vakası ve 104 de ölüm bildirildi.

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