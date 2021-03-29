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Covid: İngiltere'de bugünden itibaren açık havada 6 kişiye kadar buluşmalar ve spor etkinlikleri serbest

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Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmeye başladığı İngiltere'de bugünden itibaren açık alanda ve evlerin bahçelerinde iki farklı haneden 6 kişiye kadar buluşmalar ve açık havada tenis, golf, yüzme gibi sporlar serbest. 6 kişiye kadar nikah törenleri ...
Covid: İngiltere'de bugünden itibaren açık havada 6 kişiye kadar buluşmalar ve spor etkinlikleri serbest

Koronavirüs önlemlerinin hafifletilmeye başladığı İngiltere'de bugünden itibaren açık alanda ve evlerin bahçelerinde iki farklı haneden 6 kişiye kadar buluşmalar ve açık havada tenis, golf, yüzme gibi sporlar serbest. 6 kişiye kadar nikah törenleri de artık serbest.

Ancak hükümet, mutasyonların hızla yayıldığını hatırlatarak önlemler hafifletilse de halkı evden çalışması ve uzak mesafe yolculuk yapmaması konusunda uyardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Önlemler hafifletilse de herkes kurallara uymaya devam etmeli, elleri ve yüzü [yıkamayı] sosyal mesafeyi unutmayın ve aşı için arandığınızda gidin."

Hükümet danışmanı Prof. Chris Whitty, "Açık havanın kapalı alanlardan daha güvenli olduğu kanıtlarla ortada. Bir sonraki aşamaya geçerken bunu hatırlamak önemli" dedi.İngiltere'de 8 Mart'ta okullar tamamen açılmış, açık havada iki kişilik buluşmalara izin verilmeye başlamıştı. Üçüncü aşamaya ise en erken 12 Nisan'da geçilecek. Bu aşamada restoran, bar ve kafelerin açık alanlarında servis verilecek; market ve eczane gibi hayati önemde olanlar dışında dükkanlar da açılacak.

30 milyonun üzerinde kişinin aşının ilk dozunu olduğu ülkede son 24 saatte 19 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, 3 bin 862 vaka tespit edildi.

Başbakan Johnson, hükümetin sonbahar aylarına kadar "Sağlığı Teşvik Bürosu" oluşturacağını ve bakanlık bütçesinden karşılanacak giderlerle akıl sağlığını koruma yolları ve fiziksel aktivitelerin teşvik edileceğini duyurdu.

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