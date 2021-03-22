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‘Covid izni’yle cezaevinden çıktı: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

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Antalya’da Covid-19 izniyle cezaevinden çıkan B.D.’nin (52) silahla yaraladığı eşi Rabia Doğan (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
‘Covid izni’yle cezaevinden çıktı: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Cinsiyet eşitliğine dayalı ve kadına şiddeti caydırma amaçlı İstanbul Sözleşmesi’nin maddelerinin tam olarak uygulanması için kadın hakları aktivistlerinin mücadelesinin sürdüğü bir dönemde, bir gecede cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesinin ardından bir kadın cinayeti daha işlendi.

İşlediği suç nedeniyle dört yıldır bulunduğu cezaevinden salgın sürecinde izinli olarak çıkan B.D., boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve bir kişinin daha bulunduğu motosikleti, dün gece otomobiliyle takibe aldı.

Kısa süren takip sonrası B.D., hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan’a tabancayla ateş etti. Devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken B.D. ise kaçtı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Rabia Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, H.B. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemede ise altı boş mermi kovanı bulundu.

Vücudunun çeşitli yerlerine beş mermi isabet eden Rabia Doğan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis, olayından ardından kaçan B.D.’yi saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. B.D.’nin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 

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