  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Covid Nedeniyle Mahsur Kalmışlardı… Türkiye’ye Dönüyorlar

»
Covid-19 salgını nedeniyle ülkeye giriş çıkışları kapatan Fas’ta mahsur kalan Türk vatandaşları için tahliye uçuşlarının başlayacağı açıklandı.
Covid Nedeniyle Mahsur Kalmışlardı… Türkiye’ye Dönüyorlar

Covid-19’un Omicron mutasyonuyla artışa geçen vaka sayıları nedeniyle ülke sınırlarını kapatma kararı alan Fas’ta mahsur kalan birçok Türk vatandaşının Türkiye’ye dönebilmesi için düzenlenecek olan tahliye uçuşlarının tarihi belli oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşlarının kısıtlamalardan olumsuz etkilenmemesi için Ocak ayında ilk etapta 3 tahliye uçuşu gerçekleşecek.

Kazablanka şehrindeki Mohammed V Havalimanından İstanbul Havalimanına yapılacak istisnai uçuşların detaylarının yer aldığı duyuruda, “Fas hükümetinin hava sahasını tüm yolcu uçuşlarına kapatması nedeniyle Fas’tan ayrılamayan vatandaşlarımızın ve diğer ülke vatandaşlarının ülkemize veya kendi ülkelerine gidebilmeleri amacıyla Türk Hava Yolları 5 Ocak Çarşamba, 7 Ocak Cuma ve 9 Ocak Pazar günü Kazablanka Mohammed V Havalimanından özel seferler düzenleyecektir.

Özel seferlerin kalkış saati Fas saatiyle 16.35 olup, biniş (check-in) işlemleri uçuş saatinden bir saat önce sona erecektir. Salgın nedeniyle uçuş öncesi çok sayıda belge kontrolü yapıldığından, uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması önem taşımaktadır ” ifadelerine yer verildi.

 

BİRÇOK ÜLKE VATANDAŞI MAHSUR

Öte yandan, yaklaşık 400 Fransız, birçok Belçikalı ve İtalyan da Fas’ın sınırlarını kapatması nedeniyle ülkelerine dönmekte sorun yaşıyor.

Sınırların kapatılması kararına hazırlıksız yakalanan Avrupalı turistler, Faslı yetkililerden ve ülkelerinden yardım bekliyor.

Fransız, İtalyan ve Belçikalı yetkililer ise sorunu çözmek için en kısa sürede Faslı yetkililerle görüşeceklerini beyan ediyor.

Bununla birlikte Hükümet Sözcüsü Mustapha Baitas yaptığı açıklamada Fas’ın; Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Portekiz üzerinden yurtdışında mahsur kalan 5 bin 760 Faslı’nın geri dönmesini sağladığını belirtti.

 

FAS’TA OMİCRON ALARMI

Geçtiğimiz haftalarda günlük 100 ila 200 arasında seyreden vaka sayılarının bir anda 2 bini geçmesi Fas Sağlık Bakanlığı’nı da teyakkuza geçirdi.

Yetkililer artışın; Fas’ta Covid-19’un “3. dalgası” olarak tanımlanabileceğini ifade ederken, göstergeler ise bahsi geçen 3. dalganın 13-19 Aralık haftasında başladığına işaret ediyor.

Fas Sağlık Bakanlığı Ulusal Halk Sağlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi Koordinatörü Doktor Mouad Mrabet, “Mevcut dalga muhtemelen Delta mutasyonundan daha hızlı ve daha kısa olacak” açıklamasında bulundu.

Omicron mutasyonunun ortaya çıktığı ilk tarihlerden sonra bazı kısıtlamaları tekrar gündemine alan Fas Hükümeti, ülkeye giriş çıkışları 31 Aralık 2021 tarihine kadar durdurmuş, ülkede Omicron mutasyonunun görülmesiyle birlikte ise bu kararın uygulanma süresini 31 Ocak 2022’ye kadar uzatmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu: AKP'yi geçeceğiz, Erdoğan ne yaparsa yapsın birinci parti olacağız30 Aralık 2021 Perşembe 22:23
  • Rusya’nın Büyükelçisinden Tartışma Yaratan Türkiye Yorumu30 Aralık 2021 Perşembe 18:23
  • Dolardaki Düşüşün Ardından Türkiye' de Yapılan Ilk Seçim Anketi! Barajı Yalnızca Üç Parti Geçti30 Aralık 2021 Perşembe 17:31
  • Yeni Görüşme Iddiası! Erdoğan Ve Esad, PKK'ya Karşı Ortak Operasyonda Anlaştı Mı30 Aralık 2021 Perşembe 17:13
  • Son Dakika! T.C. Merkez Bankası Rezervleri 5 Milyar 948 Milyon Dolar Azaldı30 Aralık 2021 Perşembe 16:47
  • 7 Avrupa Ülkesi Türk Yolcuları Kabul Etmeyecek30 Aralık 2021 Perşembe 15:36
  • TC Diyanet’ten yılbaşı fetvası: Piyango bileti almak, içki içmek helal değil30 Aralık 2021 Perşembe 13:00
  • Babacan: Geçiş sürecinde anlaşalım, nasıl bir aday profili gerektiğini de konuşalım30 Aralık 2021 Perşembe 12:48
  • KPSS'de mülakat krizi: Kılıçdaroğlu MEB'e gidiyor30 Aralık 2021 Perşembe 12:25
  • Reuters’tan Türkiye Analizi: Erken Seçim Gelebilir29 Aralık 2021 Çarşamba 21:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti