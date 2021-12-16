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Covid önlemlerini Holokost’la kıyasayan milletvekiline ceza

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Hollanda'da sağcı Demokrasi için Forum partisi lideri ve milletvekili Thierry Baudet'in Covid-19 kısıtlamalarını Holokost'la karşılaştırdığı sosyal medya paylaşımları büyük tepkiye yol açtı.
Covid önlemlerini Holokost’la kıyasayan milletvekiline ceza

 

Baudet, geçen ay Twitter hesabında Covid aşısı olmayan kişileri “yeni Yahudiler”, bu kişileri tanımayanlarıysa “yeni Naziler” olarak nitelediği bir dizi mesaj atmıştı. Milletvekili, Covid aşısı olmayanlara yönelik kısıtlamalara tepki olarak bir Nazi toplama kampının fotoğrafıyla beraber “Tarihin tekerrür ettiğini görmemek nasıl MÜMKÜN olur” notunu paylaşmıştı.

YAHUDİ ÖRGÜTLERİ DAVA AÇTI

Paylaşımlar, olayı mahkemeye taşıyan Holokost tanıkları ve Yahudi örgütlerini ayağa kaldırdı.

Mahkeme, Baudet'e mesajları 48 saat içinde silmesini, aksi halde günlük 25 bin avro ceza ödeyeceğini bildirdi. Mahkemenin kararında, Baudet'in Holokost kurbanlarını ve ailelerini gereksiz yere rencide ettiği belirtildi.

Ayrıca milletvekilinin Covid-19 önlemleriyle ilgili olarak Holokost fotoğraflarını kullanması yasaklandı.

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