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Covid: Rusya'da Şubat ayından beri en fazla günlük can kaybı yaşandı, Moskova yeni önlemler getirdi

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Rusya'da son iki haftadır vaka sayılarının artmasının ardından, Moskova belediye başkanı kafe, bar ve restoranların sadece Covid-19'a karşı aşılanmış ya da bağışıklığının olduğuna işaret eden hastalığı atlatmış kişilere hizmet vermesi talimatını verdi.
Covid: Rusya'da Şubat ayından beri en fazla günlük can kaybı yaşandı, Moskova yeni önlemler getirdi

Bu, Rusya'nın başkentinde salgınla mücadeleye karşı geçen yılki sokağa çıkma kısıtlamalarından beri alınan en sert önlemlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kremlin Sarayı, son iki haftadır artan vaka sayılarını Delta varyantına ve aşılama programının yavaş gitmesine bağladı.

Ülkede, şimdiye kadar dört yerli üretim aşı kullanım onayı aldı.

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