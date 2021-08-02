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Covid sertifikası protesto edilmişti: Aşı randevu sistemine hacker saldırısı

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İtalya’nın Lazio bölgesindeki aşı randevu sistemini yöneten teknoloji şirketine saldıran hackerlar, programı çökertti.
Covid sertifikası protesto edilmişti: Aşı randevu sistemine hacker saldırısı

İtalya’nın Lazio bölgesindeki aşı randevu sistemini yöneten teknoloji şirketine saldıran hackerlar, programı çökertti.

Başkent Roma’nın bulunduğu bölgede yetkililer veritabanına yönelik kuvvetli bir hacker saldırısı düzenlendiği duyurdu.

Bütün sistemleri kullanım dışı bırakan saldırıdan bölgenin sağlık portalı ve aşı randeuv ağı da etkilendi. Saldırı aşı randevularında ertelenmelere neden oldu.

Saldırının arkasında kimler olduğunu belirlemek için inceleme başlatıldı.

İtalya’da, Fransa’da olduğu gibi Covid sertifikası uygulama kararı alınmıştı. Buna göre 6 Ağustos’tan itibaren stad, müze, tiyatro ve sinema salonları, yüzme havuzu, spor salonları ve restoranların iç mekanlarına girişte Covid sertifikası istenecek.

Sertifikayı almak için aşının en az bir dozunu olmak, son 48 saatte yaptırılmış negatif Covid-19 testi ya da yakın zamanda hastalığı atlatmış olduğuna dair belge gerekiyor.

Uygulama ülke çapında protestolara neden oldu.

Ülkede 68 milyon dozun üzerinde aşı uygulandı. Bu 60 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 56’sının iki doz aşısını da yaptırdığı anlamına geliyor.

İtalya’da dün 6 bin 513 vaka, 16 can kaybı kayıtlara geçti.

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