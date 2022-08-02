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Covid sonrası karın ağrısı yaşıyorsanız dikkat! Uzmanlar uyarıyor…

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İngiltere'de uzmanlar, corona virüsü atlatan hastalarda özellikle son dönemde daha çok bağırsak hastalığına rastlandığını açıkladı. Uzmanlar, Covid-19 sonrası hassas bağırsak sendromu ibs geliştirilme tehlikesi konusunda uyardı.
Covid sonrası karın ağrısı yaşıyorsanız dikkat! Uzmanlar uyarıyor…

Son dönemde tüm dünyada corona virüsü vakalarında yaşanan artış endişeleri de beraberinde getirirken, uzmanlar Covid-19 geçiren kişilerde ortaya çıkan yeni etkileri açıkladı.

İngiltere’de corona virüsü atlatmış hastalarda yapılan araştırmalar, bu kişilerin, Covid-19 sonrası irritabl bağırsak sendromu yani IBS geliştirebildiğini ortaya koydu. İngiltere’de oldukça tanınan bir isim olan Dr. Megan Rossi, Covid gibi solunum yollarını etkilediği belirtilen bir enfeksiyonun IBS gibi kalıcı bağırsak sorunlarına yol açabildiğini belirtti. Rossi, birçok hastasının kendisine şişkinlik ve karın ağrısı gibi şikayetlerle başvurduğunu açıkladı.

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, Covid-19’a yakalanan kişilerin yarısında virüse dışkıda da rastlanmıştı. Ayrıca yine araştırmalar, corona virüsü hastalarının beşte birinin mide bulantısı, kusma, ishal ve iştahsızlık gibi sorunlar yaşadığını ortaya koymuştu.

‘BÖLGEYİ DİREKT OLARAK ETKİLİYOR’

Rossi, corona virüsün solunum yolu enfeksiyonu olarak bilinse de nasıl bağırsakları etkilediğini ise şu sözlerle anlattı: “Covid’e (SARS-CoV-2) neden olan virüsün vücuttaki ACE2 reseptörlerine kilitlendiği düşünüldüğünde bu o kadar da şaşırtıcı değil. Bu reseptörler akciğerlerimizde olduğu gibi bağırsakta da bulunur ve virüs bu bölgeye de direkt olarak etki eder.” dedi.

Daha önce İngiltere’de yapılan bir araştırma da bağırsak rahatsızlığı bulunan kişilerin corona virüse yakalanma oranlarının daha fazla olduğunu ortaya koymuştu.

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