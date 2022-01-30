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Covid Sonrası Nefes Problemi Yaşayanlar Dikkat: Gizli Akciğer Hasarına İşaret Ediyor Olabilir

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İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, uzun süreli Covid-19 geçiren kişilerin akciğerlerinde kalıcı hasar oluşabileceğini ortaya koydu. Araştırmalarda uzmanlar ilk kez ksenon gazı taraması kullandı.
Covid Sonrası Nefes Problemi Yaşayanlar Dikkat: Gizli Akciğer Hasarına İşaret Ediyor Olabilir

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, uzun süreli Covid hastalarının gizli akciğer hasarına sahip olabileceğini ortaya koydu.

Oxford Biyomedikal Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırma, Covid sonrası nefes darlığı çekenlerin akciğerlerindeki anormallikleri tespit etmek için ksenon gazı taraması kullandı.

Uzmanlar, ilk kez uzun süre corona virüsü yaşayan kişilerdeki akciğer hasarını görmek için böyle bir yöntem kullanırken, sonuçlar dikkat çekti.

NEFES PROBLEMİ YAŞIYORSANIZ…

Tarama yapılan hastaların, özellikle sık sık nefes problemleriyle karşılaşılanların akciğerinde kalıcı hasar tespit edildi.

Çalışmada, hastaneye yatırılmamış ancak semptom yaşamaya devam eden hastalarda olası akciğer hasarını araştırmak için kokusuz, renksiz, tatsız ve kimyasal olarak reaktif olmayan gaz kullanıldı.

Baş araştırmacı Dr Emily Fraser, İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’ye ‘Özellikle nefes darlığı yaşayanlar ve corona virüsü sonrası nefes nefese kalanlar için bu önemli bir araştırma. Bunun nedeninin akciğerde oluşan hasardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu ileride, nefes darlığı yaşayanlarla ilgili tedavilere de ışık tutacak” dedi.

KSENON GAZI SAYESİNDE TESPİT ETTİLER

Sheffield Üniversitesi’nde Profesör Jim Wild de araştırmada yer alırken, Wild, “Ksenon, oksijen akciğerler tarafından alındığında, izlediği yolu takip ediyor ve akciğerlerdeki hava yolları, gaz değişim zarları ve kılcal damarlar arasındaki anormalliğin nerede olduğunu bize söyleyebiliyor.” dedi.

Uzmanların ‘Uzun Covid’ adını verdiği durumda hafıza problemlerinden nefes darlığına, kas ağrılarından koku ve tat kaybına kadar pek çok semptom, corona virüsünü atlattıktan sonra dahi aylarca sürebiliyor.

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