Covid: Türkiye, İngiltere'nin 'kırmızı seyahat listesi'nde kalmaya devam etti

12 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede olan Türkiye, 3 haftada bir yapılan güncellemelerde daha önce bir kez daha kırmızı listede tutulmuştu.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

Bu otel konaklamasının 1750 sterlinlik (yaklaşık 21 bin 250 liralık) masrafını da yolcuların karşılaması gerekiyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps tarafından duyurulan, yeni seyahat güncellemelerine göre İngiltere; Malta ve Barbados da dahil olmak üzere çoğu ada ülkesi toplam 16 ülkeyi daha yeşil listeye aldı.