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Covid: Uzmanlar yeni alt varyantların akciğeri hedef aldığını düşünüyor

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İngiltere'de uzmanlar koronavirüs vakalarında artış yaşandığını söylüyor. Uzmanlar, Omicron'dan türeyen yeni BA.4 ile BA.5 alt varyantlarının baskın olduğuna işaret ediyor ve bu varyantların antikorlara karşı daha dirençli olduğundan şüphe ediyor.
Covid: Uzmanlar yeni alt varyantların akciğeri hedef aldığını düşünüyor

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) verilerine göre koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hastanede tedavi görmek zorunda kalanların sayısında artış var.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ise bu kişilerin büyük çoğunluğunda, BA.4 ile BA.5 alt varyantlarının tespit edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, (WHO) ilk olarak Nisan ayında bu alt varyantları incelemeye başladı. WHO, BA.4 ile BA.5'in önceki varyantlara kıyasla bulaşıcılık oranını ve tehlike düzeyini saptamaya çalışıyor.

İngiliz basınında, Tokyo Üniversitesi'nde bu alt varyantlar üzerine yapılan çalışmaların ilk bulgularına ilişkin detaylı haberler yer aldı.

şekilde yeniden akciğeri hedefliyor olabileceğini gösteriyor.

Dünyada son dönemde hakim olan Omicron varyantı ise akciğer dışı dokuyu enfekte ediyor, çoğu insanda daha hafif hastalıklara neden oluyordu.

Tokyo Üniversitesi'nde çalışan ve söz konusu varyantlar üzerinde çalışmalar sürdüren Kei Sato, BA.4, BA.4 ve BA.2.12.1 varyantlarının insanların akciğer dokularında daha etkili bir şekilde yayıldığını söylüyor. Sato'ya göre hamsterler üzerinde yapılan çalışmalarda BA.4 ile BA.5 varyantlarının daha ağır hastalığa yol açtığı tespit edildi.

Sato, "Bu yeni Omicron alt varyantlarının yarattığı küresel sağlık riskinin BA.2 varyantından daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.

'Endişe verici'

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, (ECDC) Mayıs ayında BA.4 ile BA.5 varyantlarının "endişe verici" olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından İngiltere'de vaka sayılarının arttığı ve yeni varyantların baskın olmaya başladığı kaydedildi.

Hollanda'da da bu varyantların hızla yayıldığı belirtiliyor.

Uzmanlar bu varyantların hastalık sürecini nasıl etkileyeceğini henüz tam olarak bilmiyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan Dr. Mary Ramsay, "Henüz yoğun bakım girişlerinde bir yükseliş olmaması ümit verici. Ancak verileri çok dikkatli bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz" dedi.

İngiltere'de 75 yaş üstü kişilerin ve bağışıklık sistemi zayıf olanlara, ilkbahar ve yaz mevsimlerini kapsayan dönemde "hatırlatıcı doz aşı" yaptırmaları tavsiye edildi.

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