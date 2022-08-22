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Covid ve maymun çiçeğinden sonra yeni bir salgın daha: Domates gribi

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Bir tarafta corona virüsü salgını, bir tarafta maymun çiçeği devam ederken araştırmacılar yeni bir hastalık konusunda uyardılar.
Covid ve maymun çiçeğinden sonra yeni bir salgın daha: Domates gribi

2019’un sonunda ortaya çıkan corona virüsü salgını yeni varyantlarıyla yayılmaya devam ederken, geçtiğimiz aylarda yeni bir salgın olan maymun çiçeği ortaya çıkmıştı. Şimdi de dünya henüz bu iki hastalıkla baş etmeyi tamamlayamamışken uzmanlardan yeni bir hastalık için uyarılar geliyor.

Adını, enfekte kişilerin cildinde görünen kırmızı kabarcıklardan alan “domates gribi” ateş, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi Covid’e benzer belirtiler gösterse de iki hastalık da birbirinden bağımsız. Ayrıca domates gribinin diğer semptomları arasında kusma, ishal ve döküntü de bulunuyor.

Lancet Solunum Tıbbı Dergisi’nden yeni bir araştırmaya göre, domates gribi ilk olarak bu yıl 6 Mayıs’ta Hindistan’ın Kerala kentinde tespit edildi.

 

Domates gribinde görülen kabarcıklar, maymun çiçeği salgınında görülen yaralardan farklı.

ŞU ANDA SADECE ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR

26 Temmuz itibarıyla da yerel devlet hastanelerine bildirilen beş yaş ve altındaki çocuklardan oluşan 82’den fazla enfeksiyon vakası oldu. 10 yaşına kadar 26 çocuğun da enfekte olduğundan şüpheleniliyor.

Araştırma raporunda şunlar belirtiliyor: “Nadir görülen viral enfeksiyonun endemik bir durumda ve yaşamı tehdit edici olmadığı düşünülüyor; ancak, COVID-19 pandemisinin korkunç deneyimi nedeniyle, daha fazla olası salgın önlemek son derece önemli.”

Şimdiye kadar enfeksiyonlar Kerala, Tamilnadu ve Odisha bölgelerinde kontrol altına alındı.

 

YETİŞKİNLERDEKİ ETKİSİNİN DAHA AĞIR OLMASINDAN KORKULUYOR

Ayrıca bu aşamada sadece çocukları etkilemiş gibi görünüyor, ancak Kerala Sağlık Departmanı bulaşıcı virüsün yayılmasını önlemek için tedbirler alıyor.

Raporda çocukların yeni hastalığa yakalanmasının daha olası olduğu belirtilirken hastalığın yetişkinlere geçmesi halinde daha tehlikeli olabileceği üzerinde duruluyor.

Dr Subhash Chandra India Today’e şunları söyledi: “Ölümcül bir hastalık değil, ancak bulaşıcı ve kişiden kişiye yayılabilir. Enfeksiyonun nasıl yayıldığı hâlâ araştırılıyor. Domates gribi geliştiren hastalar, diğer viral hastalıklarda önerildiği gibi bol sıvı içmeli ve yatakta istirahat etmeli”

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