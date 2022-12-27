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Covid yasakları kalktı, bütün ülke narenciyeye koştu

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"Sıfır Covid-19" politikasını birkaç hafta önce rafa kaldırarak sıkı önlemleri bırakan Çin'de vaka sayısı hızla yükselirken halk sağlığını korumak için C vitamini ve antioksidan deposu meyve ve sebzelere hücum etti. Ürünlerin fiyatları tavan yaptı.
Covid yasakları kalktı, bütün ülke narenciyeye koştu

2019’un son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü bulaşmaya, yayılmaya ve öldürmeye devam ediyor…

Dünya genelinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı çok sıkı önlemler alarak hem sosyal hayatı hem de ekonomik yaşama büyük bir darbe vuran Çin yönetimi gelen tepkiler ve ekonomideki kötü gidişatla birlikte “sıfır Covid-19” politikasını geçen haftalarda rafa kaldırdı.

Fakat kısıtlama, karantina ve kuralların gevşetilmesiyle birlikte ülke genelinde vaka ve ölüm sayısı hızla artış gösterirken ülkede sağlığını korumak isteyenlerin meyve ve sebzeye hücum ettiği ortaya çıktı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNBC, kocakarı ilaçlarına ve meyve-sebzelere ilginin çok arttığını yazarken, “C vitamini ve antioksidan deposu meyvenerin fiyatları yoğun talep yüzünden arttı. Geleneksel Çin tıbbı üzerinde çalışan şirketlerin hisseleri de yükseldi” yorumuna yer verdi.

Pekin’de iki adet limonun fiyatının 13 yuana (yaklaşık 35 TL) çıktığı belirtilirken normalde iki limonun fiyatının 7 yuan olduğu da hatırlatıldı. Sosyal medyada bazı kullanıcıların bu fiyat artışından rahatsız olduğu belirtilirken konservede satılan şeftalilere de ilginin büyük olduğu belirtildi. Alibaba bünyesindekİ Fresh Hippo isimli bir e-ticaret sitesi yasakların gevşetilmesiyle birlikte talebin yüzde 900 arttığını duyurdu.

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