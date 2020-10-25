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Covid19 yalanı mahkemelik oldu

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Toplam dört avukattan ve çok sayıda doktor, virolog, ve mikrobiyologtan oluşan komiteye göre yaşamakta olduğumuz korona krizi "Korona Skandalı" olarak yeniden adlandırılmalı.
Covid19 yalanı mahkemelik oldu

Almanya'da oluşturulan Alman Korona Araştırma Komitesi, korona skandalını mahkemeye taşıyor.  Korona Araştırma Komitesi, Volkswagen ve Deutsche Bank gibi dev şirketleri mahkûm ettirmesiyle  ünlenen Alman Avukat Dr Reiner Fuellmich'in önderliğinde 10 Temmuz 2020 tarihinde oluşturuldu. 

 

Toplam dört avukattan ve çok sayıda doktor, virolog, ve mikrobiyologtan oluşan komiteye göre  yaşamakta olduğumuz korona krizi "Korona Skandalı" olarak yeniden adlandırılmalı.

Kerem Yolak  - Detay Kıbrıs Özel Haber

"...Bundan sonra hiçbir siyasinin, hiçbir kimsenin insanlığı dolandıracak ve

yozlaşmış gündemleriyle bizi manipüle edecek bir güç konumunda

olmayacağından emin olmak için gereken her şey yapılmalıdır..." - Avukat Dr Reiner Fuellmich

BUGÜNE KADAR İŞLENMİŞ EN BÜYÜK İNSANLIK SUÇU

Araştırma komitesine göre şimdiye kadar insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçla karşı karşıyayız. Dr  Füellmich'e göre sorumlular Uluslararası Ceza Kanununun 7. Bölümünde düzenlenmekte olan "İnsanlığa  Karşı Suçlar"dan yargılanmalılar. 

Komite'ye göre korona skandalına adli bir yaklaşım bağlamında cevaplanması gereken 3 ana soru  şunlardır:

1) Bir Korona salgını mı var, yoksa sadece bir PCR testi salgını mı var? Pozitif bir PCR testi sonucu, test edilen kişinin covid-19 ile enfekte olduğu anlamına mı gelir yoksa covid-19 enfeksiyonu ile bağlantılı olarak kesinlikle hiçbir şey ifade etmez mi?

2) Sokağa çıkma yasağı, zorunlu yüz maskeleri, sosyal mesafe ve karantina düzenlemeleri gibi sözde korona önlemleri, dünya nüfusunu koronadan korumaya mı hizmet ediyor, yoksa insanların paniğe kapılıp sorgulamadan herşeye inanmalarına mı hizmet ediyor? Burda amaç ilaç ve teknoloji endüstrilerinin PCR testlerinden, antijen, antikor testlerinden ve aşıların satışından büyük kazançlar elde etmeleri ve genetik parmak izlerimizin toplanması mı?

3) Bu sözde korona pandemisinin baş kahramanları olan, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros, Berlin'deki Charité Hastanesi'den virolog Drosten ve veteriner Alman hekim Wieler'in dünyanın başka yerinde görülmeyen bir çapta Alman hükümetiyle lobicilik faaliyetleri yapmalarının nedeni,

"Almanlar disiplinlidir eğer önlemleri burda uygulamaya koyarsak bütün dünyaya iyi bir örnek olur" görüşü mü?

 

 

SKANDALIN BAŞ KAHRAMANLARI TESPİT EDİLDİ

Komitenin araştırmaları gösteriyor ki bu skandalın ana sorumluları uzun bir zamandır Alman hükümeti ile  lobicilik faaliyetlerinde bulunan Alman virolog Drosten, Dünya Sağlık

Örgütü Başkanı Tedros ve veteriner Alman hekim Wieler. 

 

VİROLOG DROSTEN

Bugün dünya çapında "yeni koronavirüs"ün tespiti için kullanılan PCR testini virolog Drosten'in  "uydurduğu" anlaşılıyor. Hatta Çin'deki yetkililere de bu yöntemi kullanmalarını öneren Drosten'di. Wuhan'daki "yeni virüs"ü incelemeden, sadece sosyal medyada okuduklarıyla harekete geçen Drosten,  bilgisayarında uzun zamandır bilinen bir koronavirüs türünün modelini çıkardı ve bunu Çin'e yolladı.  Çin'deki yetkililere bu modeli kullanarak PCR test yapmalarını öneren Drosten'di. PCR testi 1970'lerde  bulunan bir yöntemdir ve "yeni virüs" tespiti için uygun değildir. Drosten bunu bildiği halde, PCR testin  bu sözde yeni virüsün tespitinde kullanılmasın sağlayan kişi olmuştur. Drosten 2014'de bir Alman iş  dergisine verdiği röportajda MERS* salgınında PCR testlerinin virüs tespiti için kullanılamayacağını  söylemişti. Aradan geçen 6 yılda bunu unutmuş görünüyor. *Middle East Respiratory Syndrome–related  coronavirus - koronavirüsün yol açtığı bir solunum yolu rahatsızlığıdır, griptir. 

DROSTEN 12 YIL ÖNCE DE FECİ ŞEKİLDE YANILMIŞTI

12 yıl önceki sözde "domuz gribi salgını"nda da Alman hükümetinin sağlık danışmanı olan Drosten daha o  zamanlardan feci şekilde yanılmıştı. MERS virüsü ile ilgili olarak sürekli korku pompalayan,  Alman  hükümetine milyonlarca euroluk aşı aldıran Drosten'di. Sonunda domuz gribinin tipik bir grip olduğu  anlaşıldı. İddia ettikleri gibi aşı olmayan milyonlarca insan ölmedi. Aşıların tarihi geçince Alman hükümeti  aşılara harcadığından daha fazla bir para harcayarak, bu aşıları imha etti.

ULUSLARASI BİR AVUKATLAR AĞI OLUŞTURULUYOR

Araştırma Komitesi adına konuşan Dr Füellmich'in anlattıklarına göre, avukat ve bilim insanlarından  oluşan komite şu an uzman tanıklıklarını dinliyor ve delil topluyor. Almanya, ABD'de ve Kanada'da  yakında davalar açılıyor. Ayrıca komite, dünya çapındaki meslektaşlarıyla bu konuda topladıkları uzman  ifadelerini ve delilleri ücretsiz olarak paylaşacak. 

Komite adına konuşan Dr Füellmich'in bu konudaki ayrıntılı bilgileri paylaştığı 3 Ekim 2020 tarihli video  16 Ekim 2020 itibari ile yaklaşık 1.5 Milyon kişi tarafından izlendi. Videoyu aşağıdaki linkten izleyebilir ve  Türkçe'ye çevirmiş olduğumuz PDF formatındaki konuşma metnini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

 https://pdfhost.io/v/WmzpY26Po_insanlik_sucu_dr_reiner_fuellmichpdf.pdf

 

Dr. Reiner Fuellmich Youtube kanalı - Crimes against Humanity

https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ&ab_channel=Dr.ReinerFuellmich

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