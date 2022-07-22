  • BIST 2.516,56
  • Altın 983.154
  • Dolar 17.739
  • Euro 18.0744
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

Covid’de yeni belirti: Uykusuzluk

» »
Türkiye ve dünya genelinde Covid-19 pandemisi yeni varyantlarla etkisini sürdürürken, İngiltere'den Omicron BA.5 alt varyantının belirtileriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
Covid’de yeni belirti: Uykusuzluk

2019 yılının sonunda Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan Covid-19 salgınıyla ilgili İngiltere'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

İngiltere'nin önde gelen bağışıklık uzmanlarından biri olan Trinity College Dublin’den Profesör Luke O'Neill, Covid'in Omicron BA.5 alt varyantının belirtileriyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Bu hızlı bulaşan ve özellikle Avrupa'da vaka sayılarının yeniden artmasına yol açan alt varyantın bugüne kadar pandemide bilinenden farklı semptomlara yol açtığına dikkat çeken uzman, bunlar arasında en belirgin semptomun uykusuzluk olduğuna dikkat çekti.

Araştırmalarda Omicron BA.5 varyantının bulaştıktan sonra haftalar boyunca yayılmaya devam ettiği ve bulaştırıcı etkisini koruduğu da tespit edildi.

Profesör Luke O'Neill, son dönemde Covid hastaları arasında hızla artan uykusuzluk durumunun Omicron BA.5'in en dikkat çeken belirtilerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. O'Neill, dün katıldığı bir programda, virüsün değişmesi nedeniyle Covid hastalığının da değişmeye devam ettiğini belirterek “BA.5'in bir belirtisi de gece terlemeleri. Bu tuhaf değil mi?” dedi. Ünlü uzman, aşı ve destekleyici aşı olmanın hastalığın ağır seyretmesini engellediğini vurguladı.

DSÖ: VAKA SAYILARI YENİDEN ARTACAK

BA.5 ve BA.4 alt varyantları son dönemde ABD ve Avrupa'da baskın varyant haline geldi. Omicron'un alt varyantı BA.5 ilk olarak şubat ayında Güney Afrika'da ortaya çıkmış ve dünyada vaka sayılarının hızla artmasına yol açmıştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’yi de kapsayan Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri Kluge, salı günü yaptığı açıklamada “Son 6 haftada vaka sayıları üç kat arttı” demişti.

Kluge, hastaneye yatışlarda ciddi bir artış olduğunu ve okulların açılıp yaz döneminin bitmesiyle vakaların artacağına dikkat çekmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suyunuzu yanınızdan eksik etmeyin22 Temmuz 2022 Cuma 12:08
  • ABD’de 2013’ten bu yana ilk çocuk felci vakası görüldü22 Temmuz 2022 Cuma 09:53
  • Sivilcenin çıkma nedeni22 Temmuz 2022 Cuma 08:53
  • Uzmanlardan içki şişeleri ve ambalajlarına sadelik çağrısı21 Temmuz 2022 Perşembe 22:53
  • Corona virüsü vakaları hızla artarken, Omicron BA.2.75’le ilgili endişe yaratan belirti21 Temmuz 2022 Perşembe 18:43
  • Maymun çiçeği virüsü kimleri tehdit ediyor21 Temmuz 2022 Perşembe 17:30
  • Et Yedikten Sonra Hangi Tatlılar Tüketilir?21 Temmuz 2022 Perşembe 15:04
  • Ağız Ve Diş Sağlığınızı Korumak İçin Bu Önerilere Kulak Verin21 Temmuz 2022 Perşembe 13:44
  • Obezite Ölümcül Kalp Rahatsızlıklarına Sebep Oluyor!21 Temmuz 2022 Perşembe 13:26
  • Pandemi bitmedi : Çocukların da korunmaya, aşılanmaya hakkı var21 Temmuz 2022 Perşembe 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti