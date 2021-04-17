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Covid'i yenen sağlıkçı: Nefes alamadığım için ağladığım saatleri hatırlıyorum

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Covid'i yenen sağlıkçı: Nefes alamadığım için ağladığım saatleri hatırlıyorum
Covid'i yenen sağlıkçı: Nefes alamadığım için ağladığım saatleri hatırlıyorum

İzmir'de Bergama 3 Nolu 112 İstasyonu’nda görevli 112 sağlık personeli Halil Kılıç, yaklaşık 6 ay önce koronavirüse yakalandı. 28 günlük tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Halil Kılıç, işinin başına döndü.

"İLAÇLAR DA ETKİSİZ KALIYORDU"

 

Koronavirüs yakalanma sürecini anlatan Halil Kılıç, "Yaklaşık 6 ay önce İzmir merkeze hasta getirdikten sonra dönüşte, yolda kalbi duran bir vatandaşa müdahale için yeni vakaya gittim. Vakaya gittiğimiz esnada yakınlarına ısrarla, hastaya neyinin olduğunu sormamıza rağmen bizden Covid olduğu gizlendi. Hastaya ileri yaşam desteği sundum. Hastamızı hayata tutundurma çabasındayken, ben de Covid’e yakalandım" dedi.

Yaklaşık 28 günlük bir tedavi süreci olduğunu belirten Kılıç, "Çok ağır geçirdim ben. Bu sürecin 14 günü hastanedeydim. İlk 14 gün inanılmaz ağır geçti, nefes alamadım. Soluk alabilmek için ağlamanın neler yaşattığını hissettim. İlk hafta ateşler içindeydim. Ateşim 39.5'lara kadar çıktı. Aldığım ilaçlar da etkisiz kalıyordu. Nefes alamadığım için ağladığım saatleri hatırlıyorum. O denli ağır bir travma geçirdim" diye konuştu.

"AKCİĞERLERİMDE HASAR BIRAKTI"

Halen koronavirüsün etkilerini yaşadığını belirten Halil Kılıç, "Çok hızlı hareket edemiyorum. Akciğerlerimde hasar bıraktı. Alkol ve sigara kullanmamama rağmen beni etkiledi. 'Bunu yaşayan bilir' derler ya o 14 günlük süreçte nefes alamadığım için ağladığım saatleri, her Covid'li hastayı görünce anlıyorum. Psikolojik travma olarak bu kalıyor. İnsanlara bu durumu anlatmak bazen hikaye gibi geliyor. O sıkıntıyı yaşamadan önce belki bizde bu durumu ciddiye almıyorduk ama bir nefes alabilmek için tüm bedenin zorlandığı o anı hatırladığım anda ne kadar sinsi ve kötü bir hastalık olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Halil Kılıç, "Bizler yaşama döndürmek, bir soluk olabilmek için sahadayız. Yüzüstü yatıp nefes alamadan ağlayarak geçen dakikaları yaşamamaları için maske, mesafe ve hijyene önem göstersinler. Biz onlar için sahadayız, onlar da bizim için evde kalsınlar" dedi.

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