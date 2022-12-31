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SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Covid’in alt varyantı XBB.1.5 ABD’de baskın varyant oldu, yetkililer alarm durumuna geçti

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Bilim insanları, ABD'de baskın varyant haline gelen Omicron’un alt varyantı XBB.1.5'in Covid vakalarının yeniden patlama yapmasına yol açabileceğini, daha önce Covid geçirenlerin de bu çok hızlı yayılan alt varyanta karşı korunmadığını vurguluyor.
Covid’in alt varyantı XBB.1.5 ABD’de baskın varyant oldu, yetkililer alarm durumuna geçti

Başta Çin olmak üzere birçok ülkede artan Covid-19 vaka sayıları dünyada endişelere yol açarken, Omicron'un yeni alt varyantı XBB.1.5 özellikle baskın hale geldiği ABD'de yetkilileri alarm durumuna geçirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yeni açıkladığı verilere göre, corona virüsünün çok bulaşıcı olan Omicron varyantının XBB.1.5 olarak tanımlanan alt varyantı, ABD’deki Covid vakalarının neredeyse yüzde 41’inden sorumlu. CDC, alt varyantın ülkede bir önceki haftaya göre neredeyse iki kat arttığını duyurarak durumun endişe yarattığını vurguladı.

Bağışıklığı aşma konusunda diğer Covid alt varyantlarından daha güçlü olan XBB.1.5'in hücreleri hızla ele geçirdiği belirtildi. Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, bu varyantın Covid vakalarının yeniden patlama yapmasına yol açabileceğini, daha önce Covid geçirenlerin de yeni alt varyanta karşı yeterince korunmadığını aktardı.

Bilim dünyası, bir süredir Covid aşılarını etkisiz kılabilecek yeni Covid varyantlarını inceliyor. XBB.1.5 son haftalarda birçok ülkede öne çıkan alt varyant haline gelirken, vakaların yükselişinin arkasındaki başlıca nedenlerden biri oldu.

Noel ve Yeni Yıl tatili nedeniyle çok sayıda kişinin seyahate çıkmasının da yeni alt varyantın yayılma riskini arttırdığı belirtiliyor.

AŞILAR TAM KORUMA SAĞLAMIYOR

XBB ilk olarak ağustosta Hindistan'da görülmüş ve kısa sürede ülkede baskın alt varyant haline gelmişti. Virüs haftalar içinde XBB.1 ve XBB.1.5 alt varyantlarıyla Singapur dahil Asya’nın birçok kesiminde hızla yayılmıştı.

ABD'de pandemiyle mücadeleye öncülük eden isimlerden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, kasımda yaptığı açıklamada, takviye aşıların XBB varyantına karşı “tam olarak koruma sağlayamayacağını” söylemişti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden viroloji uzmanı Andrew Pekosz, XBB.1.5'in diğer alt varyantlardan farklı olduğunu, mutasyon sonucu hücreleri daha kolay ele geçirdiğini vurguluyor. Birçok uzman da bu yeni alt varyantın koruyucu antikorları daha kolay aşabildiğine dikkat çekiyor.

Çeşitli çalışmalarda Omicron'un yeni ortaya çıkan alt varyantlarının Covid aşılarının etkisini zayıflatabileceği ve hastaneye yatışlarda yeniden yükselişe yol açabileceği ortaya konmuştu.

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