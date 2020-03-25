Covit-19 Bilançosu

Dün 2 kişi daha hayatını kaybetti, 8 yeni vaka saptandı. Ölü sayısı 3’e vaka sayısı 124’e yükseldiYeni vakalardan 3’ünün “yerel bulaş” olduğu açıklandı

Covit-19’un Güney’deki bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor. Hastalık nedeniyle dün iki kişi daha hayatını kaybetti, 8 yeni vaka daha açıklandı. Covit-19 sebebiyle ölen kişi sayısı 3’e, vaka sayısı da 124’e yükseldi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler dün saptanan 8 yeni vakanın üçünde covit-19’un “ithal” değil “yerel bulaş” olduğuna, yerel bulaş vaka sayısının toplamda 6’ya çıktığına dikkat çekti. Yeni saptanan vakalardan birinin de Rum Milli Muhafız Ordusu’nun Stavrovuni birliğinde olduğunu yazdı.

124 vakadan 7’sinin yoğun bakımda, bunlardan 4’ünün solunum desteğiyle tedavi görmekte olduğu ve hastanelerin en kötü senaryo için hazırlandığına işaret etti.

Haravgi dün ölen iki kişiden birinin Rum tarafında daimi ikamet eden 63 yaşındaki İngiliz, diğerinin de 58 yaşındaki pilot olduğunu kaydetti. Baf Genel Hastanesi Patoloji servisinde tedavi görmekteyken ölen 63 yaşındaki İngiliz’in tıbbi hikayesi olduğu, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi görmekteyken ölen 58 yaşındaki pilotun bir tıbbi hikayesi olmadığı kaydedildi.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ve kendisiyle temasta bulunan Başkanlık Sarayı personelinin tamamına ihtiyaten covit-19 testi yapıldığını açıklayan Sözcü Kiriakos Kusios, aynı testin Rum bakanlara da yapılacağını kaydetti.

Politis Limasol Genel Hastanesi sağlık ekibi arasında covit-19 testi pozitif çıkan vaka saptanmasının ardından 170 hastane çalışanının şahsi tecrit durumunda, Baf Genel Hastanesi personelinin 3’te 1’inin de yapılan testin sonuçlarını beklemekte olduğunu yazdı.

Habere göre Costa Cruises isimli İtalyan şirkete ait “Costa Diadema” isimli 5 bin yolcu kapasiteli cruise gemisi dün sabahın erken saatlerinde Larnaka Limanı’na demirledi. Bin 500 kişilik mürettebatı arasında covit-19 semptomları gösteren ve durumu ağır olan 37 yaşındaki Filipinlinin gemiden tahliye edilerek Limasol Genel Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.

4 bin dolayındaki yolcusunu daha önce indirdiği açıklanan geminin Birleşik Arap Emirlikleri’nden yola çıktığı, Süveyş Kanalı’ndan geçerek Akdeniz’e ulaştığı ve dün sabah 02.30 sularında demirlediği Limasol Limanı’ndan, hasta personelini tahliye ettikten sonra İtalya’ya doğru yola çıktığı kaydedildi.