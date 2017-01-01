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“Çözüm çabalarımız sürecek”

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“Çözüm çabalarımız sürecek”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün yayımladığı yeni yıl mesajında, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarını 2017 yılında da devam ettireceğini belirtirken, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dün yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladığını ve Kıbrıs sorununun çözümü çabalarını 2017 yılında da sürdüreceği mesajını verdiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, 19 aydan beridir sürdürülen çözüm çabalarında, “tüm vatandaşların temel insan haklarını sağlamak” gibi önemli uzlaşılara varıldığını belirterek, varılan uzlaşı noktalarından bazılarını ise şu şekilde sıraladı:

“1. Tüm vatandaşlar, Kıbrıs’ın tümünde hiçbir kısıtlama olmaksızın dolaşabilecek.

2. Herkesin yerleşim yerini seçme hakkı olacak, istediği yerde mülk edinme, çalışma ve yatırım yapma hakkı da sağlanıyor. Çözümün ilk gününden itibaren nüfus yapısının, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki yapının, çok az sapmayla, aynısı olmasını sağlıyoruz. Ayrıca, çok önemli bir unsur olarak, Kıbrıs’ın nüfus yapısının gelecekte dış etkenlerle değiştirilmesini engelleyecek güvenlik tedbirlerini sağlıyoruz. Yine müzakereler sonucunda, artık kimsenin kuşku duymayacağı şekilde, dönüşecek ülkenin, uluslararası hukuka göre sağlıklı bir federasyonun oluşturucuları olan tek egemenliği, uluslararası temsiliyeti ve vatandaşlığı içermesini sağladık.”

Anastasiadis, müzakerelerde sağlanan önemli ilerlemeye karşın niyetinin aşırı iyimserlik yaratmak olmadığını ve hala Kıbrıs sorununun temel konularına ilişkin bazı uzlaşmazlıkların bulunduğunu belirterek, Cenevre’de gerçekleştirilecek müzakerelerin zor olacağı mesajını verdi.

Cenevre’de 9-11 Ocak tarihleri arasında, toprak konusu ağırlıklı olacak şekilde açıkta kalan konuların konuşulacağını, 11 Ocak tarihinde ise haritaların sunulmasıyla birlikte bir sonraki aşamaya, yani güvenlik ve garantiler konusuna geçileceğini ifade eden Anastasiadis, Türkiye’nin ilk kez Kıbrıs sorununun çözümü yönünde dile getirdiği isteği konusunda sorumluluklarıyla karşı karşıya kalacağı iddiasında bulundu.

Anastasiadis ayrıca, “devletin bağımsızlığını ve egemenliğini sağlamayacak geçmişte kalan fikirlerde ısrar etmenin çözümsüzlüğe götüreceğini” öne sürerek, Cenevre’ye kararlılık, kendine güven ve Yunanistan’ın tam desteği ve işbirliğiyle gideceğini, tüm Rum siyasi partilerinin de desteğini alacağı inancını taşıdığını sözlerine ekledi.

LİDERLER İKİ KEZ, MÜZAKERECİLER İSE HER GÜN GÖRÜŞECEK

Haravgi gazetesi ise, Anastasiadis’in yeni yıl mesajının yanı sıra Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in müzakerelere ilişkin açıklamasına yer verdi.

Hristodulidis, Cenevre konferansına kadarki sürenin en iyi şekilde değerlendirileceğini, bu çerçevede müzakerecilerin neredeyse her gün, liderlerin ise 4 ve 7 Ocak olmak üzere iki kez görüşeceklerini açıkladı.
Anastasiadis’in ayrıca, 4 Ocak Çarşamba günü Sen Sinod Meclisi’ne bilgi vereceğini, ertesi gün de Ulusal Konsey’in toplanacağını ifade eden Hristodulidis, “ön hazırlıkların hem sürece, hem sorunun özüne hem de 12 Ocak’ta Cenevre’de başlaması beklenen konferansta ele alınacak garantiler ve güvenlik konularına ilişkin olacağını” sözlerine ekledi.

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