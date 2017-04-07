Çözüm Karşıtı Rum Politikacılardan Tweeter'den AKINCI YASASI tepkisi

Enosis’in okullarda kutlanması kararının ardından tweetler

Nikolas Papadopulos: Temsilciler Meclisi için kara gün. Akıncı Yasası DİSİ ve AKEL milletvekillerinin oyları ile geçti. Şantaja boyun eğdiler.

EDEK Basın Sözcüsü Maria Panayotu:#EvetEfendim #Akıncıyasası Andreas Masouras (Baf Neopolis Üniversitesi’nde Akademisyen): Tebrikler @MustafaAkinci_1 yasan geçti

ELAM Basın Sözcüsü Geadis Geadi: Bugünden itibaren her yıl 7 Nisan’ı “rezil olma&boyun eğme günü olarak kutlayacağız. ELAM size mutlu yıllar diliyor DİSİ&AKEL

Dayanışma Hareketi Basın Sözcüsü Yannis Selinopulos: Akıncı’nın şantajına boyun eğildi. DİSİ-AKEL liderliklerinin işbirliği ‘provası’ başarılı oldu.

DİKO Basın Sözcüsü Athos Antoniadis: DİSİ ve AKEL’in 30 milletvekilinin oyuyla, Akıncı’nın şantajı yasa oldu. DİSİ ve AKEL liderlikleri, tarafımızı, Türk tehditlerine boyun eğen haline getirdiler.

Federal çözüm karşıtı Dayanışma Hareketi Partisi’nin Genel Başkanı Eleni Theocharous: Yunan bayrakları bugün yarıya iniyor.