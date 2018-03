Çözüm mü, çözümsüzlük mü, önce karar vereceğimiz nokta budur aslında. Çözüm olursa ne olur çözüm olmazsa ne olur. Bu iki sorunun cevabını bulmak gerek aslında öncelikle kafamızın içerisinde. Nedeni ise açık ve ortada böyle geldi, böyle gitmez. Giderse de, gideceğimiz köyün minareleri açık ve net ortadadır. Yani bu statüko devam mı etsin, devam etmesin mi. Herkese adalet mi, yoksa güçlü olanlara mı sadece adalet. Karar verilmesi gereken, bir kaç soru bunlar aslında. Yani demem o ki, her şey bizim elimizde. Dün Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı, Başbakan Sn. Tufan Erhürman ile bir görüşme yaptı. Ardından da, Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti ile AKEL heyeti Arap Ahmet’te CTP karargahında bir görüşme gerçekleştirdi. Bugünkü hareketliliğe baktığımız zaman, demek ki görüşme süreci tekrardan hızlanıyor. Bu da demektir ki, önümüzdeki günlerde görüşme süreci hızlanıp, görüşmeler yeniden başlayacaktır. Hadi hayırlısı diyelim.

Bir diğer konu ise bildiğimiz gibi Karpaz, bölgesindeki Yeni Erenköy Belediyesinin, Dip Karpaz Belediyesi ile birleştirilmesi konusu. Dünkü köşe yazımda, belediyelerin birleşmesini savunmuşken, bu gün çalışanların yapmış olduğu haklı eylemi karşılaştırdığım zaman, daha da kendimden emin oldum. Küçük belediyeler birleştirilsin, hatta düzgün bir şekilde denetlensin, ama belediyeler birleştirilirken, çalışanların durdurulmasına tamamen karşıyım ve bunun için mücadele etmek gerekiyorsa, geçmişte yaptığımız gibi yine yaparız.

Yüz on iki çalışan, durdurulacakmış. Devlet yatırımlarını, yaptıktan sonra, kıdem tazminatı çalışanlara ödeyip, işten durduracakmış, hadi canım siz de. İşten durdurulmanın, ne demek olduğunu biliyor musunuz siz? Yüz on iki ocak sönecek demektir, bu öncelikle. Sonra zaten, bölgedeki işsizlik ortadayken, bir de yüz on iki işsiz daha yaratılacak. Aslında yüz on iki değildir bu sayı. Bu sayıyı, şu şekilde hesaplamalısınız. Her bir durdurulan kişiyi ebeveyn olarak hesaplamalısınız, yani 1x3= 3 kişi, yani 112x3= 336 kişi, yani siz şimdi bu durumda, 336 kişiyi aşsız bırakacaksınız demektir bu da ve bu asla kabul edilebilir değildir.

Geçmişten buna örnek; KTHY vardır. Eğer bu belediyelerin birleşmesi sonucunda, personel fazlalığı olacak iddiasındaysanız, aktarın devletin ihtiyaçlı bölümlerine ve sorunu çözün. Hatta size, yer de söyleyeyim. Çalışma bakanı personel yetersizliği var demişti, işte size yer, kaydırın personeli, çözün sorunu ve oradaki çalışanları da işsiz ve aşsız bırakmamış olursunuz.

