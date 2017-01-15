Çözüm olursa AB, Kıbrıs'a 3.1 milyar Euro verecek

Kıbrıs sorununun çözümü durumunda, Avrupa Birliği’nin çözüme, 3.1 milyar Euro bağış yapacağı taahhüdünde bulunduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, iyi haber alan kaynaklara dayanarak bu konudaki açıklamanın, Cenevre zirvesi sırasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker tarafından yapıldığını yazdılar.

Habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü durumunda, AB’nin, 3.1 milyar Euro vereceğini ifade etti.

Gazete söz konusu paranın, 2014 - 2020 Dönemi Çok Yıllı Mali Çerçeve Önerisi çerçevesinde karşılanacağını yazdı.

Haravgi gazetesi haberi “Çözüm Halinde, Komisyon 3.1 Milyar Euro Bağışta Bulunacak” şeklinde verirken Alithia gazetesi “Avrupa Birliği, Çözüm İçin Üç Milyar Veriyor” başlığını kullandı.