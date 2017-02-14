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Çözüm sürecine ENOSİS darbesi!

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Çözüm sürecine ENOSİS darbesi!
Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’in bugün için planlanan görüşmesi yapılmadı.

Müzakereciler görüşmesi, Rum Meclisi’nin ENOSİS plebisitinin okullarda kutlanması kararı sonrasında yaşanan gelişmelere bağlı olarak gerçekleşmedi.

En son geçen hafta salı günü görüşen müzakerecilerin, liderler görüşmesine hazırlık amacıyla bugün bir araya gelmesi planlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in perşembe günü için öngörülen görüşmesinin yapılıp yapılmayacağı ise belli değil.

Rum Meclisi kararının iptali için Rum lider Anastasiadis’ten girişim yapmasını isteyen ve bu talebini BM nezdinde de dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, gelişmelere bağlı olarak hareket edeceklerini belirtmişti.

Konuyla ilgili dünkü açıklamalarında, perşembe günkü liderler düzeyindeki toplantıya kadar Anastasiadis’in ne yapacağını görmek istediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu toplantıya giderim ama bu toplantıda konu yalnız bu olur. Başka bir şey konuşulmaz” demişti.

 

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