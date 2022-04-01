  • BIST 2.246,87
  • Altın 913.438
  • Dolar 14.681
  • Euro 16.227
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Çözüm üretme kapasiteniz yoksa hükümet etmeye hakkınız yoktur

» »
Kamuda ve özel sektörde örgütlü bazı sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor...
Çözüm üretme kapasiteniz yoksa hükümet etmeye hakkınız yoktur

KTAMS Başkanı Güven Bengihan eylemde konuştu. 

Bengihan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 


“İnsafsızca yapılan zamları protesto için meydanlardayız Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek için meydandayız. Adalet ve demokrasi için meydandayız. Sucuoğlu hükûmetine yazıklar olsun. 
Sucuoğlu hükümeti, İnsafsız zamlarla partizanca kararlarla halkı yoksullaşmaya, ülkeyi karanlığa sürükledi. Memleketi yönetemiyorlar
İktidar bizim işimiz dediler kendi bakanlarını atamaya bile irade gösteremediler.
Geleceğe yürüyoruz dediler, zamlarla ülkeyi karanlığa sürüklediler.
Bizi mum ışığında oturmaya mahkûm ettiler, neyin geleceği?
‘Gailemiz halkımın cebindeki 5 kurusu 10 kuruş yapabilmektir’ dediler biz su an değil 5’ i 10 yapmak cebimizdeki 5’den de olduk yuh olsun yuh olsun!
Başbakandan randevu talep ettik çünkü endişeliyiz. Yok pandemi , yok Ukrayna savaşı yok döviz yükseldi ben bir şey yapamam dedi sen bir şey yapamazsan o koltukta ne işin var? Neden o koltukta oturun
Hükümet ağlama duvarı değildir. Çözüm üretme kapasiteniz yoksa hükümet etmeye hakkınız yoktur.
İnsafsızca yapılan zamlara, toplumsal yok oluşa, yoksullaşmaya isyanımız var. 
Biradan sütten daha ucuz olduğunu söyleyen zihniyete isyanımız var. 
İsyanımız var. Memleket yangın yerine dönmüşken Bursa’da şeftali yemeye giden zihniyete isyanımız var."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Farklı Bölgede Soygun Yapmış01 Nisan 2022 Cuma 11:29
  • Sendikalar Başbakanlığa Yürüyor01 Nisan 2022 Cuma 11:20
  • Besim: Bu Bir Şov Değil Hak Arama Eylemidir01 Nisan 2022 Cuma 11:13
  • Hırsızlıktan Tutuklu Kişinin Yeni Suçları Ortaya Çıkarıldı01 Nisan 2022 Cuma 10:38
  • Sağlıkçılar da Eylemde01 Nisan 2022 Cuma 10:34
  • Brent Petrolün Varil Fiyatı 103,83 Dolar01 Nisan 2022 Cuma 10:29
  • Sideral’e toplam 698 bin 977 Dolar ceza01 Nisan 2022 Cuma 10:19
  • Elektrik Kurumu 50 Milyon TL borçlanıyor01 Nisan 2022 Cuma 10:12
  • Manavoğlu, Koronavirüse Yakalandı01 Nisan 2022 Cuma 10:04
  • Cumhurbaşkanlığı'nın elektriği kesildi01 Nisan 2022 Cuma 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti