Çözüm ve Barış Platformu Eide ve Spehar'ı ziyaret ediyor

Çözüm ve Barış Platformu, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Eide ve Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı Ziyaret Ediyor

Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşmak amacıyla 22 aydır sürdürülen süreç bir krizden geçmektedir. Bu krizin aşılabilmesi için Çözüm ve Barış Platformu bugün BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Eide ve BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı ziyaret edecek.

İki lider Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis'in BM'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde yürüttüğü müzakerelerin kesintiye uğramasıyla beraber barış dilinden uzaklaşılmış, ve gündeme tam bir suçlama yarışı hakim olmuştur.

Krizle beraber milliyetçi şövenizmin ve ayrılıkçı düşüncenin hızla toplumların tüm kesimlerine yayılması, bölgede gelişen güven ortamını tersine çevirmiş ve gerginliği artırmıştır. 55 örgütün oluşturduğu Çözüm ve Barış Platformu bu gelişmelerden büyük bir rahatsızlık duymaktadır.

Nedenleri ne olursa olsun bu saatten sonra krizin devam etmesi, çok uzun yıllardır iki toplumun yakınlaşması ve adada barış ikliminin doğması için mücadele eden kesimleri daha da derinden yaralarken, çatışma ve gerginlikten fayda sağlayan ayrılıkçı fanatiklerin de ekmeğine yağ sürmektedir.

Bu durumun sona erdirilmesi için Çözüm ve Barış Platformu, BM Genel Sekreterliği görevini geçtiğimiz aylarda devralan Antonio Guterres'e iletilmek üzere bir mektubu da Espen Eide'ye verecektir.



Bilindiği üzere Kıbrıs müzakere sürecinde yaşanan krizi takiben Çözüm ve Barış Platformu geçtiğimiz hafta Kıbrıslı iki lider Akıncı ve Anastasiadis'i ziyaret etmiş ve yaşanan krizin karşılıklı anlayış çerçevesinde bir an önce çözülmesini talep etmişti.



Lefkoşa Havaalanındaki BM Merkezinde bugün (02/03/17) gerçekleşecek görüşme kuzey saati ile 16.00'da başlayacak. Görüşmeyle ilgili bilgi ve Genel Sekreter Guterres’e gönderilen mektup da görüşmeden sonra basınla paylaşılacaktır.