Çözüm ve Yeniden Birleşme için Derinya’da yürüyüş

Kıbrıs’ın iki yanından çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti, “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” sloganıyla 3 Ekim 2021 Pazar sabahı Derinya’da yapılacak yürüyüşe kitlesel katılım çağrısında bulundu.
Yürüyüş, Derinya’daki “Zappeion Palace” Resepsiyon Salonu’nun park yerinde saat 9.30’da yapılacak ön mitingle başlayaracak ve Derinya barikatında tamamlanacak.
Yürüyüşe desteklerini beyan ederek, katılım çağrısında bulunulan Ortak Açıklama “İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Platformu”nun girişimiyle yayınlandı.
Ortak Açıklama
Kıbrıs Sorunu çözülmeden geçen uzun yılların ardından, şimdi başka bir kritik çıkmazla karşı karşıyayız. BM Genel Kurulu'nun New York’taki 75. oturumunda iki toplum lideri ve de ilgili diğer taraflar Kurul’daki zamanlarını, şimdiye kadar üzerinde anlaşmaya varılan yakınlaşmaların ve ilgili BM kararlarının çerçevesinin dışında teklifler ortaya koyup odak dışı fikir yarıştırmak için kullanırken, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü devam etmektedir. BM Genel Sekreteri, geçen Nisan ayında Cenevre'de, pes etmeyeceğini ve Kıbrıs’ın “…birlikte barış ve refah içinde yaşamayı hak eden” toplumlarını düşünerek, adanın yeniden birleşmesi için çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı.
Geniş çaptaki hayal kırıklığına rağmen, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı rumlar, iki bölgeli, iki toplumlu bir Federasyon zemininde yeniden birleşme ve barış iradelerinde eşi görülmemiş bir kararlılık göstermişlerdir. Bu koşullar altında, Sivil Toplum’a önemli bir rol düşmektedir.
Kıbrıs'taki ve yurtdışındaki Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler, birlikte kararlılıkla hareket edip, her iki taraftaki mevcut liderliğin yarattığı olumsuz atmosferin üstesinden gelerek, müzakerelerin, üzerinde anlaşmaya varılmış olan “yeniden birleşme” temelinde yeniden başlaması için ivedi ve olumlu somut adımlar talep etmektedirler.
İki devletli bir çözümü teşvik etmek için devam eden çabalara ve aynı zamanda uzun müzakereler sonunda, bugüne kadar ulaşılan yakınlaşmaları baltalama eğiliminde olan sözde yeni fikirlere rağmen yeniden birleşme çabaları sürmektedir.
Bölünmenin her iki tarafındaki Sivil Toplum, Kıbrıs'ın, ilgili BM kararlarında belirtildiği gibi, siyasi eşitliğe sahip İki Toplumlu, İki Bölgeli bir Federasyon temelinde yeniden birleşmesi için çalışmalarına devam etmektedir.
BM Genel Sekreteri’nin, müzakere sürecini, Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nın sonunda varılan yakınlaşmalar ve orada önerilen 6 maddelik çerçeve temelinde yeniden başlatmaya yönelik atacağı adımları desteklemeye devam etmekteyiz.
Müzakere iklimini iyileştirmeye yönelik temel adımlar olarak şunları talep ediyoruz:
1. Tüm tarafların askeri yatırımlara ve silahlanmaya son vererek, Doğu Akdeniz'de hüküm süren değişken durumu körükleme eğiliminde olan tüm eylemlerin derhal ertelenmesi.
2. İki toplumlu uzmanlar ve temsilcilerden oluşan bir teknik komite önerisi de dahil olmak üzere Kapalı Maraş’ı, geçici BM yönetimi altında, 1974 öncesi sakinlerine geri vermek amacıyla planlamak ve geliştirmek için BM Güvenlik Konseyi'nin Maraş kararlarını uygulamak için pratik adımlar atılması.
3. Pandeminin neden olduğu zorluklarla ilgili olarak, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki temasların, kontrol noktalarındaki geçişler ve iki toplumlu işbirliği de dahil olmak üzere, çeşitli düzeylerde kolaylaştırılması.
4. Bizler; örgütler, hareketler, siyasi partiler, sendikalar ve hayatın her alanından Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak, gelecek nesiller için barışçıl bir geleceğe giden tek yol olan, ülkemizin yeniden birleşmesi ve Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla, örgütlenme ve harekete geçme kararlılığımızı beyan ederiz. Halkı bu yönde harekete geçirmek için uğraş veren tüm girişimleri destekliyor ve bu nedenle AKEL'in 3 Ekim 2021, Pazar günü sabah saat 09.30’da Derinya’da “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” adı altında gerçekleştireceği yürüyüşün düzenlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte, ortaya konan bu amaçları destekleyen tüm güçlere, yürüyüşe katılma çağrısında bulunuyoruz.
Bu hareket, adada barışın sağlanması ve iki toplumlu, iki bölgeli bir Federasyon çerçevesinde ülkemizin yeniden birleşmesi için, her iki toplumdaki tüm güçlerin işbirliğini yükseltecek bir basamak taşı olsun.
Destekleyen Örgütler:
1 Anatropi
2 Actor's branch-SIDIKEK PEO
3 AKEL - Progressive Party of the Working People
4 Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74
5 Association of Historical Dialogue and Research
6 Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
7 Athletic-Cultural Youth Association " Peace and Friendship"
8 Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal)
9 Bağımsızlık Yolu
10 BARAKA Cultural Group
11 Barış ve Demokrasi İnisiyatifi
12 Bi-communal Centre "Famagusta Avenue Garage"
13 Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
14 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can!
15 Cooperative Workers Trade Union - KOOP-SEN
16 CTP - REPUBLICAN TURKISH PARTY
17 CTP Youth
18 Cultural Movement(Kinisi Politismou)
19 Customs Workers Trade Union - GÜÇ-SEN
20 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association - KIBES
21 Cypriotism Movement
22 Cypriots' Voice
23 Cyprus Academic Dialogue
24 Cyprus Association of Social Psychology
25 Cyprus Environmental Movement (Perivallontiki Kinisi)
26 Cyprus Peace Council
27 Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
28 Cyprus Publisher’s Association - KYa B
29 Cyprus Reunification Movement
30 Cyprus Song Association - KIBHAD
31 Cyprus Sustainability Institute
32 Cyprus Turkish Building Contractor's Association
33 Cyprus Turkish Physicians Trade Union - TIP-İŞ
34 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union - KTOEÖS
35 Cyprus Turkish Teachers Trade Union - KTÖS
36 Cyprus Writer's Union
37 Cyprus Youth Platform
38 Dayanışma - Solidarity
39 Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
40 EDON
41 EL-SEN
42 EMU Unity and Solidarity Trade Union - DAÜ-BİR-SEN
43 Enfield Cypriots Association (Bi-communal)
44 Enorasis sociocultural club
45 Epilogi Limassol cultural movement
46 Famagusta Initiative
47 Famagusta Our Town
48 Feminist ATÖLYE
49 GAT -Gender Advisory Team
50 German-Cypriot Forum
51 Girne Düşünce Derneği
52 Hade!
53 Hands across the Divide
54 HASDER
55 HAZINE-SEN
56 Home for Cooperation
57 IKME Sociopolitical Studies Institute
58 INVEST IN EDUCATION
59 İskele Citizens Initiative
60 KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ
61 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
62 KLIIR
63 Kontea Heritage Foundation
64 Larnaca for Solution - Reunification Movement
65 Left Wing
66 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
67 MAGEM
68 Movement for a Federal Cyprus
69 Municipal Workers Trade Union - BES
70 New Cyprus Association
71 New Cyprus Party YKP
72 New Internationalist Left
73 NGO Support Centre
74 OPEK - Association for Social Reform
75 Pancyprian Federation of Trade Unions PEO
76 Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K)
77 Peace Association
78 People's Peace Platform for Unıted Cyprus (London)
79 POGO
80 Post Research Institute
81 Proodeftiki Primary School Teachers movement
82 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
83 Proodeftiki Student Association
84 Proodeftiki Technical Schools
85 Publishers Trade Union - BASIN-SEN
86 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
87 Socialist İnitiative (Protovoulia Socialiston)
88 Sol Hareket
89 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
90 Stop the War Coalition
91 Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation
92 TDP - SOCIAL DEMOCRATIC PARTY
93 TDP Youth
94 The Management Centre of the Mediterranean
95 Third Community Forum
96 TKP
97 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)(KTDD)
98 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union - KTAMS
99 TÜRK-SEN
100 Unite Cyprus Now!
101 United Cyprus Party BKP
102 United Cyprus Platform of Overseas Cypriots
103 United Democrats Youth organization
104 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
105 We want Federation Left Movement - Αριστερή Κίνηση Θέλουμε Ομοσπονδία
106 Workers Democracy - Εργατική Δημοκρατία
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.