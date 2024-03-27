  • BIST 8849.29
  • Altın 2274.346
  • Dolar 32.2423
  • Euro 35.1159
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

"Çözüm yönünde adım atılmadığı takdirde greve devam"

» »
Cumhuriyet Meclisi stenografları, “yapılan tüm girişim ve uyarı grevlerine rağmen sorunlarına çözüm bulunmadığı gerekçesiyle” tam gün greve gitti.
"Çözüm yönünde adım atılmadığı takdirde greve devam"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı, Sendika Yönetim Kurulu ve stenografların katılımıyla bugün Meclis önünde basın açıklaması yaptı. 

Basına konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, gün içerisinde sorunların çözümüne ilişkin bir adım atılmadığı takdirde grevin yarın da devam edeceğini duyurdu. 

Bengihan, burada yaptığı açıklamada, Meclis’te stenograflar arasında bazı kişilere taviz ve imtiyazlar verildiğini, bu durumun yasa ve kurallara aykırı olduğunu savundu.

Söz konusu kararların Meclis Başkanı ve Genel Sekreteri tarafından alındığını öne süren Bengihan, her ikisinin de sorumluluğu birbirlerine attığını öne sürerek, “Yakar top oynuyorlar.” dedi. 

- “Çalışanlar stres yaşıyor, çalışma barışı bozuldu”

 

Çalışanlar arasında yapılan taviz ve ayrıcalıklar sonucunda çalışanların stres yaşadığını, çalışma barışının bozulduğunu söyleyen Bengihan, yasa yapıcı olan Meclis’in tüm dairelerin yasasını yaptığını ancak kendinin yasalara uymadığını ileri sürdü.

KTAMS Başkanı Bengihan, iş yükünün ağır olduğu bu birimde bazı kişilerin “tavsiye raporları” ile başka birimlere verildiğini iddia ederek, hiçbir yasada ve Meclis mevzuatında “tavsiye raporu” diye bir kavram olmadığını hatırlattı. 

Daha önce aynı konuyla ilgili uyarı grevi de yapıldığına işaret eden Bengihan, “Sorunlara çözüm üretme becerisi olmayanların o koltuklara oturma hakkı yoktur.” dedi. 

Gün içerisinde sorunların çözümüne dair adım atılmadığı takdirde, yarın da greve gidileceğini duyuran Bengihan, demokratik eylem hakları çerçevesinde bu grevin diğer günlere de uzayabileceğini kaydetti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat... Mevlevi'de atış yapılacak...27 Mart 2024 Çarşamba 11:01
  • Polis göz açtırmıyor... 766 sürücüye daha ceza kesildi!27 Mart 2024 Çarşamba 10:49
  • Hasan Taçoy: Trafikte akan kan ve yitirilen canların hesabı sorulmalı27 Mart 2024 Çarşamba 10:41
  • Tozlu hava etkisini sürdürüyor27 Mart 2024 Çarşamba 10:31
  • Yer yer sağanak yağmur bekleniyor27 Mart 2024 Çarşamba 08:51
  • Taçoy: Trafikte akan kan ve yitirilen canların hesabı sorulmalı27 Mart 2024 Çarşamba 08:50
  • Kamuda Bayram Tatili 9 Gün27 Mart 2024 Çarşamba 08:34
  • Meclis stenografları tam gün grevde27 Mart 2024 Çarşamba 08:20
  • Döviz güne nasıl başladı?27 Mart 2024 Çarşamba 08:20
  • Birinci: Artık gitmeniz gerek, gitmek için ne bekliyorsunuz?26 Mart 2024 Salı 16:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti