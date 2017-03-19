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“Çözümsüzlük durumunda Kıbrıslı Türklerin taşınmazlarını geri isteme ihtimali” konusunda uyarı

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“Çözümsüzlük durumunda Kıbrıslı Türklerin taşınmazlarını geri isteme ihtimali” konusunda uyarı
Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki taşınmazlarının Rum göçmenler ve göçmen olmayanlar tarafından kullanılmalarına ilişkin başlatılan düzenlemelere dair açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Hasikos, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta bulunan taşınmaz mallarının “hak sahibi” Rum göçmenler tarafından kullanılmalarının yanı sıra “hak sahibi olmayan kişilerce de kullanıldığını”, bu kişilerin Rum hükümetine ödemeleri gereken kiraları da ödemediklerini yineledi.

Bu konuda girişim başlattıklarını ve hak sahibi olmadıkları ve ya kendilerine tahsis edilen Kıbrıs Türk taşınmazları için ödemeleri gereken kira bedellerini yatırmayanları tespit etmeye başladıklarını belirten Hasikos, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü durumunda ise Güney Kıbrıs’a geri dönerek taşınmazlarını talep edecek Kıbrıslı Türklerin sayısının artmasından endişe ettiğini vurguladı.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıslı Türk taşınmaz mallarını yansıttığını iddia ettiği rakamlar yer verdi.
Gazete, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki taşınmazlarının kullanım şekilleri ve sayılarını şu şekilde verdi:

“Daimi İkametgah: 4 bin 851, Yazlık: bin 652, İnşa Edilmiş Evler: 292, Ticari Bina: bin 826, Tarımsal Pay: 52 bin 382, Kamu Yararına Kullanılan Alanlar: 414, Okullar: 36, Camiler ve Mezarlıklar: 226, EVKAF Malı: bin 567”.

Haberde, Kıbrıslı Türklere ait olan ve tarım amaçlı kullanılan arazilerin miktarları da hektar cinsinden şu şekilde aktarıldı:

“Lefkoşa: Toplam Kıbrıs Türk arazisi: 6 bin 18. Verilen: 3 bin 247. Sözleşme Sayısı: bin 364.

Limasol: Toplam Kıbrıs Türk arazisi: 12 bin 78. Verilen: 5 bin 579. Sözleşme Sayısı: 2 bin 836.

Larnaka: Toplam Kıbrıs Türk arazisi: 12 bin 8. Verilen: 11 bin 860. Sözleşme Sayısı 2 bin 752.

Baf: Toplam Kıbrıs Türk arazisi: 22 bin 748. Verilen: 9 bin 552. Sözleşme Sayısı: bin 942”.

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