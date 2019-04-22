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“Çözümü savunanlara sistematik tehditler kabul edilemez”

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Sendikal Platform, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Kıbrıs’ta çözümü savunan ve bu yönde mücadele veren insanlara yönelik sosyal medya üzerinden sistematik şekilde yapılan tehditlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.
“Çözümü savunanlara sistematik tehditler kabul edilemez”

Sendikal Platform, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Kıbrıs’ta çözümü savunan ve bu yönde mücadele veren insanlara yönelik sosyal medya üzerinden sistematik şekilde yapılan tehditlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Sendikal Platform adına yaptığı yazılı açıklamada, Afrika gazetesi çalışanlarına linç girişimiyle, olayların yaşandığı sırada olay yerine gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik saldırılarla, Türkiye’de, ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının, aynı zihniyetin ürünü olduğu görüşünü belirtti.

Bu zihniyeti kabul etmediklerini kaydeden Kişmir, her şartta bu zihniyete karşı mücadele vererek hoşgörü kültürüne sahip çıkma daveti yaptı.

Kişmir, “Buradan kaleminden resmen kan damlayan köşe yazarlarını da uyarmak, bu köşe yazarlarının tahrik ettiği kişilerin yaptıkları tehditler karşısında Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Polis örgütünün ülkenin cumhurbaşkanına ve çözüm yanlılarına karşı yapılan ölüm tehditleri karşısında nasıl sessiz kalabildiğini” soran Kişmir, hükümet ve Polis Genel Müdürlüğü’nün bu soruya cevap verip adım atmasını talep ettiklerini ifade etti.

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