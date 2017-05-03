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“Çözümün ekonomisi gündemde”

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“Çözümün ekonomisi gündemde”
Çözümün ekonomisiyle ilgili konuların bu günlerde gündemde bulunacağı ileri sürüldü.

Politis gazetesi “Çözümün ekonomisi gündemde” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 10 Mayıs tarihinde Avrupa Birliği Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey ile görüşeceğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, Verwey’in liderlerle görüşmesinin Kıbrıslı Türklerin AB müktesebatına uyumuyla ilgili ad hoc komitede bugüne kadar kaydedilen ilerlemelerle ilgili olacağını belirtti.

Bu görüşmenin büyük öneminin olduğunu vurgulayan Anastasiadis, uygulamanın ilerlemesinden, çözüm olması durumunda AB müktesebatının ilk günden itibaren Kıbrıs’ın tüm topraklarında uygulanıp uygulanmayacağının ortaya çıkacağını savundu.

Anastasiadis ayrıca Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) zirvesinde, uluslararası finansal kurumların temsilcilerinin çözüm sonrası ekonomiyle ilgili konularda her iki toplumdan müzakerecilerle koordinasyon toplantısı yapacağını belirtti.

Politis gazetesi, Kıbrıs’ın olası yeniden birleşmesinin ekonomik boyutuyla ilgili belirli çalışmalar üzerine görüşmeler de olacağını iddia etti.

VATANDAŞLAR İTTİFAKI MİLLETVEKİLİ’NDEN TEPKİ

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası zirvesiyle ilgili Rum siyasi parti düzeyinde tepkilerin olduğunu yazdı.

Partilerin, KKTC’de etkinlik gerçekleştirilmesi konusunda izahat istediklerini belirten gazete, Vatandaşlar İttifakı Milletvekili Anna Theologu’nun, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın toplantı maliyeti için Rum Meclisi’nin onayladığı 2 milyon Euro’luk ödeneğin nasıl dağıtıldığı ve buna KKTC’deki etkinliğin de dahil olup olmadığı konusunda Rum Sayıştay’ın müdahalesini istediğini aktardı.

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