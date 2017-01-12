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"Çözümün referandumlarda kabul edilmesi için adil olması gerekiyor"

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"Çözümün referandumlarda kabul edilmesi için adil olması gerekiyor"
Beş parlamenter, Kıbrıs sorununa bulunacak olan çözümünün hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türklerden 2017 yılında yapılması ümit edilen ayrı ayrı referandumlarda kabul edilmesi için adil olması gerektiğini vurguladı.

Britanyalı Parlamenterler: Matthew Offord, David Burrowes, Bayan Theresa Villiers, Bayan Sheryll Murray ve Sir Roger Gale Britanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konferansına katılmak amacıyla ülkesinden ayrılmadan önce görüştüler.

Görüşme sırasında toprak kriterleri ve mülkiyet başlığı; garantiler ve güvenlik konusu dâhil çözüm bekleyen kalan konular ele alındı.

Görüşme sırasında, çözümü kimin finanse edeceği konusuna da değinildi. BM yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunundaki son turu “tarihi bir fırsat” olduğu yönündeki görüşüyle aynı fikirde olduklarını belirttiler.

Beş parlamenter, Kıbrıs sorununa bulunacak olan çözümünün hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türklerden 2017 yılında yapılması ümit edilen ayrı ayrı referandumlarda kabul edilmesi için adil olması gerektiğini vurguladı.

Bakan Duncan, Britanya Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a Cenevre'de 20 bürokrattan oluşan  bir heyetin eşlik ettiğini söyledi.

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