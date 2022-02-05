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CPP: Vasiliko LNG Terminali İnşaatına Bu Ay Sonunda Başlanacak

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CPP: Vasiliko LNG Terminali İnşaatına Bu Ay Sonunda Başlanacak
CPP: Vasiliko LNG Terminali İnşaatına Bu Ay Sonunda Başlanacak

Vasiliko’da LNG tankerlerini kabul edecek yeni bir iskele ve yeniden gaz haline getirilmiş doğal gazı AİK veya özel santrallere aktaracak diğer altyapıların inşası yeni bir üstlenen Çin devlet şirketi CPP’nin temsilcisi, inşaata bu ay sonunda başlanacağını ve 2023 Temmuzunda teslim edileceğini açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre CPP’nin temsilcisi Yorgos Hristu, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada ihaleyi kazandıkları Eylül 2020’den bugüne kadar projelendirmeyi, bazı malzeme ve teçhizat alımını yüzde 90 oranında tamamladıklarını söyledi.

Hristu’nun, bu sözüyle ne karada ne de denizde hiçbir çalışmaya başlamadıklarını doğrulamış olduğuna işaret eden gazete, şirketin Vasiliko’ya sadece birkaç boş konteynır bıraktığına işaret etti.

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