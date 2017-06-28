Crans Montana öncesi Total şirketinden "NAVTEX" duyurusu

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Crans Montana Konferansına başlamasına saatler kala Total şirketinin sabah erken saatlerde "NAVTEX" duyurusu yaptığı öğrenildi.

Crans Montana Konferansına saatler kala Güney Kıbrıs Rum kesiminde yeni hareketlilik yaşandı. Fransız Total şirketinin Kıbrıs'ta, 11 parselde 10 Temmuz'dan 15 Ekim'e kadar sondaj operasyonunu gerçekleştirmeyi planladığı duyuruldu.

Fransız Total şirketinin, beklenmekte olan sondaj faaliyeti için "WEST CAPELLA" sondaj gemisinin 10 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında blok 11'deki parselde sondaj faaliyetlerine başlayacağını, koordinatların ise konferansa saatler kala "NAVTEX" duyurusu ile ilan edildiği belirtildi.