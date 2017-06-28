 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.618
  • Altın 141,102
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,9960
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABRTK'deki grev askıya alındı

Crans Montana öncesi Total şirketinden "NAVTEX" duyurusu

»
Crans Montana öncesi Total şirketinden "NAVTEX" duyurusu
Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Crans Montana Konferansına başlamasına saatler kala Total şirketinin sabah erken saatlerde "NAVTEX" duyurusu yaptığı öğrenildi.

Crans Montana Konferansına saatler kala Güney Kıbrıs Rum kesiminde yeni hareketlilik yaşandı. Fransız Total şirketinin Kıbrıs'ta, 11 parselde 10 Temmuz'dan 15 Ekim'e kadar sondaj operasyonunu gerçekleştirmeyi planladığı duyuruldu.

Fransız Total şirketinin, beklenmekte olan sondaj faaliyeti için "WEST CAPELLA" sondaj gemisinin 10 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında blok 11'deki parselde sondaj faaliyetlerine başlayacağını, koordinatların ise konferansa saatler kala "NAVTEX" duyurusu ile ilan edildiği belirtildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • AKEL mal varlığını açıkladı27 Haziran 2017 Salı 12:31
  • Kasulidis Paris’te Fransa Dışişleri Bakanıyla bir araya geldi27 Haziran 2017 Salı 12:30
  • Papadopulos Atina’da temaslarda bulundu27 Haziran 2017 Salı 12:30
  • Güney Kıbrıs’taki nüfus kayıtları sorunlu27 Haziran 2017 Salı 12:29
  • Kıbrıslı Rumlar’dan Kıbrıslı Türkler'e mezarlık konusunda yanıt27 Haziran 2017 Salı 12:27
  • “Crans Montana siyasi termometreyi yükseltiyor”26 Haziran 2017 Pazartesi 12:18
  • Avrupa Uyuşturucu Ve Uyuşturucu İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) Güney Kıbrıs’a ilişkin uyuşturucu raporu26 Haziran 2017 Pazartesi 12:03
  • Güney Kıbrıs’ta kadın ve erkek emekli maaşları arasında “uçurum”...26 Haziran 2017 Pazartesi 11:48
  • Öğrencilere bedava HPV aşısı...26 Haziran 2017 Pazartesi 11:47
  • Baf’ta yılanları yakmak isterken 45 dekarlık alanı yaktı26 Haziran 2017 Pazartesi 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti