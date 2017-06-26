“Crans Montana siyasi termometreyi yükseltiyor”

Crans-Montana’da başlayacak olan kritik müzakerelerin Rum siyaset dünyasını da etkilediği, Kıbrıs sorununda iki farklı duruştan “bardağın dolu ve boş tarafını gören” açıklamalar gelirken Anastaiadis’in, bakanları aracılığıyla birlik çağrısı yaptı.

Fileleftheros “Crans Montana’nın Hararetinde… Beklenen Konferans Siyasi Termometreyi Telkin ve Eleştirilerle Yükseltiyor” başlıklı haberinde, siyasilerin ¬açıklamalarından alıntılara yer verdi.

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu dün “İsviçre konferansından istenen, 1960 garanti sisteminden kurtulmamız ve bunun paralelinde bütün işgal ordularının çekilmesini ve kapsamlı bir siyasi anlaşma başarmamızdır” dedi.

Neofitu, Crans Montana konferansı öncesinde Almanya’da, Alman Federal Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konuları Genel Müdürü Martin Kotthaus ile “garantilerin kaldırılması, Türk askerinin çekilmesi ve AB’nin, çözümün uygulanmasını garanti edecek bir mekanizma kurulmasına katkıda bulunması gereğini” görüşeceğini de açıkladı.

Rum tarafında ihtilaf konusu olan çözümün Uygulama Antlaşması’na değinirken “çözümün uygulanması mekanizmasını istemesi gereken bizim taraftır. Kıbrıs sorununu görüştüğümüz on yıllar boyunca değişmez talep buydu” diyen Neofitu, çözümün uygulanmasının AB, (adını vermediği) bir uluslararası örgüt veya her ikisi tarafından birlikte garanti edilebileceğini savundu.

Neofitu, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olduğuna dikkat çekerek “en iyi çözümün uygulanması mekanizması AB ve AB’nin uluslararası konularda sahip olduğu mekanizmalardır. Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası çözümün uygulanmasını garanti edebilir” dedi.

“ÖNCE ULUSAL KONSEY TOPLANSIN”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Neofitu’nun iyimserlik vurgusuyla açıkladıklarına katılmadığını belirterek, acemi icraatlar yapıldığını ve bunun sonucunda Rum tarafının Güvenlik konusunda birçok tehlike içeren bir çerçeveye hapsolduğunu söyledi.

“Uzlaşılmış bile olmayan ve bizim tarafın da Yunanistan’ın da özellikle itirazları bulunan bir sözde ortak belgeyle yeni bir beşli konferansa nasıl gideceğiz” diyen Papadopulos Anastasiadis’e, Rum tarafının bu belgeye onay verip vermeyeceğinin görüşülmesi için konferans öncesinde ulusal konseyi toplama çağrısı yaptı.

AKEL ise Eleni Mavru aracılığıyla “dolaylı veya doğrudan; konferansın daha başlamadan terk edilmesi çağrısı yapan siyasilere hitap ettiği açıklamasında, özetle şunları kaydetti:

“Tarafların güvenlik ve garantiler konusundaki ilke tezlerinin birbirine taban tabana zıt olduğu iyi biliniyor. AKEL olarak Türkiye’nin müdahale veya garantörlük hakkını veya Türk askerinin kalmasını kabul etmemizin söz konusu olmadığını defalarca ve açıkça ortaya koyduk. Bu konu, Türkiye’nin doğrudan katılımıyla artık resmen tartışılıyor.Türkiye’nin uzlaşmazlığı aşılmasa da, onu uluslararası camiada deşifre etmek için iyi fırsattır.”

Ekologlar Hareketi Çevreciler İşbirliği, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Mağusa körfezinde bulunduğunu, Türkiye’nin 28 Haziran’da 11’inci parseli de içine alan bölgede tatbikat yapacağına dair Navtex yayımladığını belirterek, İsviçre’deki beşli konferanstan çekince belirtti.

ELAM ise açıklamasında “beşli konferansla ilgili bütün olgular olumsuzken hükümetin, ‘merkez alan’ gezgin-turistleri ile Crans Montana’ya hangi ümitle gittiği merak ediliyor” vurgusunu yaptı.

ANASTASİADİS’İN BAKANLARI

Anastasiadis hükümetinin üç bakanı, (Adalet Bakanı Ionas Nikolau, Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ve Eğitim Bakanı Kostas Kadis) Kıbrıs sorunundaki gelişmelere değinen açıklamalar yaparak, Rum tarafının birlik içinde olması gereğine vurgu yaptı.

Habere göre Nikolau, Fotiu ve Kadis açıklamalarında; konferansın Rum tarafına illa görüş birliği içerisinde olmasa da birlik içerisinde olma fırsatı sağladığı, Rum tarafının İsviçre’ye Türk askerinden ve TC kökenlilerden kurtaracak bir anlaşma stratejik hedefiyle gideceği üzerinde durdu.

Gazete, Rum siyasi parti başkanlarının Crans Montana öncesi seyahat ve temaslarına da vurgu yaptı.

Habere göre, Neofitu öümüzdeki iki gün Berlin’de olacak ve Federal Maliye Bakanlığı Avrupa konuları genel müdürü, Alman Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konuları Genel Müdürü ve Başbakanlıktaki Dışişleri ve Güvenlik Müdürü ile Anastasiadis’in çabalarına tamamlayıcı nitelikte görüşmeler yapacak.

DİKO Başkanı bugün, günübirlik ziyarette bulunmak için Atina’ya gidiyor. Nikolas Papadoulos sabah Savunma Bakanı Panos Kammenos ile görüşecek, ardından Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve öğle saatlerinde de Başbakan Aleksis Çipras ile görüşecek.

EDEK ise Yunan meclisinde temsil edilen siyasi partilere mektup göndererek, Eide’nin hazırladığı belgenin tehlikeleri, Cenevre’de ortaya çıkabilecek tuzaklar ve DİKO-EDEK-Dayanışma Hareketi’nin güvenlik ve garantilerle ilgili ortak belgesiyle ilgili bilgi verdiğini, Parti Başkanı Sizopulos’un da bu çerçevede yarın, Rum tarafındaki yabancı büyükelçilere bilgi vereceğini açıkladı.