Crans Montana Sonrası

Crans Montana

Akıncı/Anastasiyadis yerli planı

Türkiye/Yunanistan/İngiltere Garntörler planı çöktü.

Demek ki bütün mesele garantilerdeymiş.

Masadan kim zararlı kalktı...

Sadece Kıbrıs'lı Türkler

Hayret son ana kadar Akıncı'yı çözüm için destekleyenler neredeyse onu masanın suçlusu ilan edecek.

Suçu da neymiş ''Çavuşoğlu'nun memuru gibi davranmış.

El insaf bu ülkeyi yarım asırdır. O Çavuşoğlu'nun ülkesinin çömezi gibi idare edenler ve onların yönetilmesine onay veren %88.83 çoğunluk bir kez da kendilerine bakıp sonra Akıncı'ya bu denli yüklensinler.

Akıncı'nın hiç mi suçu yok. Tabi ki var. Fakat bana göre ilk kez meseleyi Garantör ve ilgili üyelerin tümünü aralıklı olsa bile ayni masada toplayabilmesi bütün suçlarını örter niteliktedir.

Toplantının sonlanmasının üzerinden daha 24 saat geçmeden. Belki de ümit kırgınlığı nedeniyele acele verilen beyanatlarda hat yapılabilir. Çünkü ortada ciddi bir hayal kırıklığı vardır.

Bakıyorum çözümü istemeyenler Akıncıyı çoktan hedef tahtası yapmışlar bile. Sanki sön sözü garantör ülkelerin söyleyeceğini bilmezmiş gibi davranmak sadece meseleyi iç politikada malzeme olarak kullanmaktır.

Sormak gerekir 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmasının Güvenlik ve Garantiler maddesinde karar Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin mi? yoksa Akıncı ve Anastasiyadis’in mi?

Akıncı’nın işte tüm tarafları bu nedenle ayni masada toplaması başarı olarak görülmesi gerekirken Akıncı ve sabahlara kadar kendiyle çakışan başta görüşme heyeti ve onlara katkı koyan birçok insana haksızlık yapılmıyor mu?

Ben bu konuda anında eleştiri yağmuruna başlayanları biraz da sağduyulu hareket etmelerini dilerim.

Artık gelinen noktayı hep birlikte toplumsal olarak değerlendirmeli ve yarım asırdır süren sürecin nereye evrilmesi gerektiğini birlikte üretmemiz gerekmektedir.

Bunca yıl neden Federal Kıbrıs yaratılamamıştır?

Bulunması gereken bu sorunun cevabıdır.

Bu güne gelinceye kadar Türk tarfının nerelerde hata yaptığını gerçekleri ile kabul etme durumunda ve bundan sonraki önerilerimizi bu hatalarımızın olmayacağı yeni bir sürece taşımak için gereğini yapmalıyız.

Suçlama hiç bir şeyin çözümü olmadığı gibi Kıbrıs sorunu olmadı artık çözülemez deme noktasına gelinmemelidir. Bu süreç tarafların bitti demesiyle da bitmez.