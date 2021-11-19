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Crans Montana Tutanakları...Guterres-Anastasiadis Görüşmesi

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 Fileleftheros gazetesi, Crans Montana zirvesinde ilişkin gizli tutanakları yayınlamayı bugün de sürdürdü.
Crans Montana Tutanakları...Guterres-Anastasiadis Görüşmesi

 Fileleftheros gazetesi, Crans Montana zirvesinde ilişkin gizli tutanakları yayınlamayı bugün de sürdürdü. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 6 Temmuz 2017 tarihinde saat 18.15’te yaptıkları görüşmesinin tutanaklarına yer verildi.

Gazete, “Garantiler Konusunda Gri Bölgeler – Güvenlik Konusunda Türk Tezini Gizledi – Çavuşoğlu, Genel Sekretere Başka; Genel Sekreter, Anastasiadis’e Başka Söyledi” başlıkları altında verdiği haberinde, 6 Temmuz 2017 tarihinde Crans Montana zirvesinde yapılan ikili temaslara ilişkin gizli tutanaklar olduğunu iddia ettiği belgeleri yayımladı.

Haberde, Guterres’in zirve yemeği öncesinde saat 18.15’te Rum Lider Anastasiadis’le görüşmede, Türkiye’nin “Garanti Anlaşmasının kaldırılmasını kabul ettiğini ancak askerlerin adadan tamamen çekilmesi konusuna sonra bakılacağını” söylediğini ancak böyle bir unsurun, tutanaklarda da anlaşıldığı üzere, Çavuşoğlu-Guterres görüşmesinde yer almadığı iddia edildi.

Guterres’in Anastasiadis’i, “Türkiye’nin garantiler konusunda geri adım attığına ikna etmeye çalıştığının” görüşme tutanaklarından anlaşıldığını savunan gazete, Guterresi’in Mevlüt Çavuşoğlu’yla gerçekleştirdiği her iki görüşmede de Türkiye’nin “Garantörlük Anlaşmasının adının değişmesini (rename) ve Uygulama Anlaşması olmasını kabul ettiğinin görüldüğünü” öne sürdü.

Türkiye’nin ayrıca, “Garantörlük Anlaşmasında yer alan ülkelerin Uygulama Anlaşması’nda yer alacakları ve tek taraflı müdahale hakkına sahip olacakları” görüşünü de içeren yazılı tezlerini Guterres’e sunduğunu da iddia eden gazete, Guterres’in Anastasiadis’e “Türkiye’nin Uygulama Anlaşması’ndaki rolünün ne olacağını Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmediğini” söylediğini savundu.

Habere göre, Türk askerinin çözümün ilk gününde adadan tamamen çekilmesini istediğini vurgulayan Anastasiadis, “sadece garantilere ve tek taraflı müdahale hakkına değinen ancak askerlerin çekilmesine değinmeyen bir açıklamayı, yarım bir çözümü asla kabul etmeyeceğini” söyledi.

Anastasiadis’in yarım çözüm sözüyle bir ara anlaşmayı kastettiğini belirtirken, Guterres’in iç konuların ele alındığı 2 numaralı masadaki görüşmeleri ise gündeme getirmediğinin tutanaklardan anlaşıldığını da vurguladı.

Gazete haberinde ayrıca, söz konusu görüşmenin tutanaklarının kupürüne ve Yunanca tam çevirisine de haberde yer verdi.

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