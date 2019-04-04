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"Crans- Montana’da kaldığımız noktadan devam etmeye hazırız" 

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"Crans- Montana’da kaldığımız noktadan devam etmeye hazırız" 
"Crans- Montana’da kaldığımız noktadan devam etmeye hazırız" 

Rum Lider Nikos Anastasiades, Kıbrıs sorunundaki müzakereleri Crans- Montana’da kaldığı noktadan devam etmeye hazır olduğunu ifade ederek Türkiye’nin BM Genel Sekreteri’nin belirlediği parametreleri kabul etmemesi sonucu Crans- Montana’daki müzakerelerin durduğunu söyledi.  

Kıbrıs Amme Memurları Sendikası PASİDİ’nin Yıllık Genel Kurulunda konuşan  Anastasiades, Türkiye’deki yerel seçimlerin ardından Ankara’nın seçim sonuçlarının verdiği mesaj doğrultusunda Kıbrıs sorunundaki politikasını yeniden gözden geçireceğini ve dış politikasında daha fazla esneklik olacağı umudunu ifade etti.

Anastasiades, Kıbrıs sorununa işleyebilir ve yaşayabilir bir çözüm bulunması amacıyla elinden geleni yaptığını ifade ederek bu çerçevede, BM Genel Sekreteri’nin Özel Görevlisi Bayan Jane Holl Lute ile bir işbirliği sağlandığını ve Bayan Lute’nin gelecek hafta sonunda Kıbrıs’a geleceğini söyledi.  

Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması ve çözüme ulaşılması amacıyla görev tanımı belirlenmesi için yoğun bir diyalog trafiğinin yer aldığını belirten  Anastasiades, “bir diyalog sağlanması için Türkiye’nin de iradesi olması önemlidir” dedi.
 

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